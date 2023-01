Nelle ultime ore Federico Fashion Style è tornato protagonista con un messaggio social molto importante. I fan attendevano sue notizie, dopo aver vissuto un periodo molto buio con la separazione dall’ex partner. Ci sono state tantissime polemiche e anche lacrime da parte del parrucchiere dei vip, che ora però è tornato in auge con dichiarazioni che stanno tenendo i suoi fan in trepidante attesa. Ha dato vita a diverse Instagram stories e qui ha cominciato a dire la sua in questo inizio di 2023.

A breve vi diremo tutto su quanto detto da Federico Fashion Style, in riferimento al contenuto del suo messaggio social. Il mese scorso invece ha organizzato al Vomero di Napoli un super party all’insegna del glamour. Alla fine però, da quello che racconta il Mattino, la festa si è trasformata in un mezzo disastro. Questo è quello che scrive il giornale partenopeo Il Mattino: “Stop alla festa all’interno di Coin”. E “ancora: Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del ‘party natalizio’ organizzato dal parrucchiere dei vip”.

Federico Fashion Style, messaggio sui social: “A breve la verità”

Dunque, Federico Fashion Style ha esordito così nel suo messaggio sul social network Instagram, che è stato alquanto misterioso: “Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto, sono felice. Sì, è vero che quando si dice che si chiude una porta si apre un portone; ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere bensì di realtà. Di dire le cose belle e brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo, chi vuole capire capisca”.

Poi ha aggiunto: “Tanto chi vuole capire ha già capito, ma poi non parla e fa parlare gli altri. Anche gli altri si stanno calmando. Sono arrivate delle diffide. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto ma proprio tutto perché nella vita bisogna essere trasparenti. Volevo chiudere questa storia del 2022, mettere i puntini sulle i perché il 2023 sarà un anno di rinascita e non soltanto per i cambiamenti ma anche professionalmente”. Il sito Leggo, attraverso alcuni commenti social, ha fornito una sua spiegazione.

Leggo ha scritto che quelle sue parole potrebbero essere state indirizzate a Letizia Porcu, la sua ex. Ma altri internauti sono invece convinti che lui dirà tutto sul suo vero orientamento sessuale. Sicuramente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane rivelerà tutta la verità ai suoi ammiratori.