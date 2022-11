Federico Fashion Style piange sui social e risponde alle accuse di avere una doppia vita da anni. A lanciare la bomba sul parrucchiere dei vip è stato Alessandro Rosica, influencer, esperto di gossip e amico dell’ex di Federico.

L’annuncio della fine della storia è arrivata proprio da Letizia Porcu e poco dopo Federico Fashion Style ha dato la sua versione dei fatti in una intervista rilasciata a Verissimo. Dalla relazione di 17 anni tra Letizia Porcu e Federico è nata Sophie, venuta al nel 2017 grazie alla fecondazione assistita. In queste ore Alessandro Rosica ha lanciato una bomba gossip sul parrucchiere, svelando che da anni avrebbe una relazione con un’altra persona. Rosica ha anche parlato del luogo in cui si troverebbe la persona con cui Federico avrebbe il flirt: Napoli.

Federico Fashion Style piange sui social: “Non ho una doppia vita”

“Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. – ha dichiarato Alessandro Rosica su Instagram – Chi è, è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico”. Le parole di Rosica hanno fatto infuriare Federico, che in queste ore ha pianto sui social. In un video pubblicato su Instagram, il parrucchiere ha rispedito al mittente le accuse.

In lacrime sui social, Federico fashion Style ha spiegato perché è finita con Letizia: “Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati. Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione”. Poi l’accusa a Letizia, che gli permetterebbe di sentire la figlia solo in determinati orari.

questa sarà la risposta di federico fashion style alla domanda del pelato “quanto prendi dallo stato?” che gli verrà fatta il prossimo anno pic.twitter.com/Ogb2tShrKj — poliedrico | orianaland (@salvatrash1) November 24, 2022

“Non mi fa sentire mia figlia quando voglio. Sto male, mi tremano le mani. E devo sentire servizi tv che parlano della mia vita parallela: ma quale caz*o di vita parallela! Dove sono le bugie? La verità la sa lei: ha accettato di rimanere a casa, era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto alcuna vita parallela”, piange Federico Fashion Style mentre racconta cosa succede nella sua vita e chiede di rispettare il suo dolore.