Nuove accuse a Federico Fashion Style. A inizio mese il parrucchiere dei vip ha parlato della fine della storia con la moglie Letizia Porcu, che poco prima aveva dato la notizia sul suo profilo Instagram: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia, è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.

I due infatti hanno una figlia, Sophie, nata nel 2017 grazie alla fecondazione assistita. La relazione tra Letizia e Federico è stata spesso al centro del gossip perché ritenuta una farsa per coprire l’omosessualità, sempre negata, del parrucchiere dei vip. Ora è Alessandro Rosica a parlare. L’esperto di gossip ha lanciato rivelazioni molto dettagliate su quanto sarebbe accaduto tra i due.

Leggi anche: “Diffidato”. Federico Fashion Style, le ultime brutte notizie dopo la fine della storia con Letizia





Nuove accuse a Federico Fashion Style: “Ha un altro”

Nuove accuse a Federico Fashion Style dopo le parole contro l’ex compagna Letizia Porcu. “Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo. Apprezza Letizia che non ti chiede denaro e non dice bugie. Lei è una bravissima ragazza. Tu non hai più dignità, l’hai persa. Nella tua vita sbeffeggi gli altri e sei un co***ne”, le parole di Alessandro Rosica.

L’esperto di gossip ha lanciato nuove accuse a Federico Fashion Style e ha rivelato la seconda vita del parrucchiere dei vip. “Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. – ha dichiarato Alessandro Rosica su Instagram – Chi è, è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico”.

scusate ho aperto ig e mi sono trovata federico fashion style piangere e dire che non ha mai avuto nessuna vita parallela ?!????? pic.twitter.com/elhUjbyTB0 — r☼s¡⭐️taste (@cole0e_) November 24, 2022

Le accuse a Federico Fashio Style non sono finite. Alessandro Rosica ha parlato della persona che starebbe con il parrucchiere: ” Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non ce l’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo”.