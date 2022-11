“Diffidato”. Federico Fashion Style, le ultime brutte notizie dopo la fine della storia con Letizia

Federico Fashion Style parla della fine della storia con Letizia Porcu. Poco tempo fa è arrivato l’annuncio della fine della loro relazione. È stata lei stessa a farlo sapere a tutti dal suo profilo Instagram con poche ma significative parole: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia, è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. I due infatti hanno una figlia, Sophie, nata nel 2017 grazie alla fecondazione assistita.

A quanto pare non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu. Una relazione spesso al centro degli attacchi delle malelingue che l’hanno sempre ritenuta tutta una farsa per coprire l’omosessualità del vip, da lui sempre negata. Come riportato da Alessandro Rosica tra i due ci sarebbe stato un forte litigio a causa delle bugie del parrucchiere che avrebbe avuto una ‘seconda vita’ da nascondere.

Federico Fashion Style e l’addio a Letizia Porcu

Nella giornata di ieri, sabato 5 novembre, Federico Fashion Style è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ovviamente al centro dell’intervista la fine della storia d’amore con Letizia Porcu: “Sapevo che prima o poi sarebbe successo – ha raccontato il volto noto della tv – C’ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po’. È una donna speciale e rispetto la sua scelta”. Fin dal suo ingresso in studio, però, tutti hanno notato un particolare.

A notare le condizioni particolari di Federico Fashion Style, il cui vero cognome è Lauri, è stata Silvia Toffanin che ha esclamato: “Mi spiace vederti così, sei dimagritissimo”. In effetti il parrucchiere ha confermato: “Sono dimagrito perché non sto passando un momento facile”. D’altra parte non si cancella in un attimo una storia che è durata ben 17 anni nata quando entrambi erano dei ragazzini. “È stata una scelta condivisa – ha spiegato Federico Fashion Style – ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram”.

Ad oggi i rapporti tra i due non sono buoni: “Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua – le parole di Federico – E non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al suo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona. È stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte”. L’hair stylist ha comunque negato che alla base della rottura ci sia stata la voce sulla sua presunta omosessualità: “Sebbene alcune persone abbiano detto cose forti” ha aggiunto.

