Letizia Porcu avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Federico Fashion Style. L’ex moglie del parrucchiere dei vip è stata paparazzata con un volto noto del mondo della notte che fa parte della cerchia dei personaggi famosi tra social e televisione. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano.

Sul suo profilo Instagram, l’influencer napoletana ha lanciato la bomba. Il gossip è stato confermato anche da un altro super esperto di vip, l’influencer Amedeo Venza. Proprio in queste ore Federico Fashion Style è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con Letizia Porcu, madre della primogenita e unica figlia Maelle.

Letizia Porcu, l’ex di Federico Fashion Style ha un nuovo fidanzato

“Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto, sono felice. Sì, è vero che quando si dice che si chiude una porta si apre un portone; ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere bensì di realtà. Di dire le cose belle e brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo, chi vuole capire capisca”, ha detto Federico Fashion Style lanciando una chiara frecciatina all’ex Letizia Porcu.

E ancora: “Tanto chi vuole capire ha già capito, ma poi non parla e fa parlare gli altri. Anche gli altri si stanno calmando. Sono arrivate delle diffide. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto ma proprio tutto perché nella vita bisogna essere trasparenti. Volevo chiudere questa storia del 2022, mettere i puntini sulle i perché il 2023 sarà un anno di rinascita e non soltanto per i cambiamenti ma anche professionalmente”. Ma torniamo a Letizia Porcu, che secondo Deianira Marzano avrebbe ritrovato l’amore.

Sulla sua pagina Instagram l’influencer napoletana ha detto di aver ricevuto diverse segnalazioni su una nuova coppia. Dopo la fine del matrimonio con Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, Letizia Porcu starebbe frequentando il dj Vincent Arena. “Appena vista a Piazza del Popolo a Roma l’ex di Federico Fashion Style con un uomo con barba brizzolata mano per mano. Sono una fan dei basciagoni e l’ho riconosciuto, era il dj Vincent”, ha scritto la fan dei Basciagoni a Deianira che ha ripostato il messaggio. Poco dopo è arrivata la conferma di Amedeo Venza, amico di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.