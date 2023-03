Davide Donadei insieme all’ex fidanzata, scoppia il ‘caso’. Sono trascorsi diversi mesi dall’ultimo attacco di Chiara Rabbi contro l’ex concorrente del GF Vip 7. Ma nonostante il lungo silenzio tra i due e i rapporti interrotti, nelle ultime ore si è diffusa la notizia che sta lasciando perplessi i fan: Davide e Chiara si sarebbero trovati allo stesso evento. È subito mistero.

Davide Donadei insieme a Chiara Rabbi. Una notizia che sta facendo il giro del web quella che tira in ballo l’ex coppia, sorpresa giovedì sera allo stesso evento. A documentare la vicenda, le stories sui rispettivi profili social. Come ormai tutti sanno, i due fanno parte della stessa agenzia e la possibilità che possano incontrarsi non è poi così bassa. Eppure qualcosa continua a non convincere i fan.

Leggi anche: “È morto, dovevate dirmelo”. Davide Donadei è nero col GF Vip, la scoperta choc solo fuori dalla casa





Davide Donadei insieme a Chiara Rabbi: “Ma cosa sta succendendo tra di loro?!”

Chiara Rabbi, è bene dirlo, non si è certa presentata a braccetto dell’ex. Infatti si è fatta accompagnare dal caro amico Matteo Ranieri. Dal canto suo Davide Donadei ha raggiunto l’evento in compagnia di Matteo Diamante. Ovviamente nessuno scatto li immortalerebbe insieme, lasciando presumere che i due abbiano preferito ignorarsi. Una pura fatalità oppure è stato tutto organizzato? Questo il dubbio che attanaglia i pensieri dei fan più sospettosi.

Infatti tra gli utenti circola anche il dubbio che i due abbiano organizzato a tavolino questo incontro proprio per gettare la notizia tra le braccia del gossip e aumentare nel giro di poco tempo la loro rispettiva popolarità. Alla luce di questo modo di guardare la vicenda, alcuni utenti sono arrivati al punto di pensare che i duri e reciproci attacchi post rottura siano frutto di una montatura.

Durante l’esperienza di Davide nella casa del GF Vip 7, non sono mancate per Chiara le occasioni di commentare alcuni racconti personali, proprio come quello sulla madre e a fronte di alcuni attacchi riservati per lei da parte degli hater: “Ci tengo a precisare e contestualizzare cose perché giustamente mi state inondando di messaggi. Nonostante abbia deciso di dissociarmi completamente da tutte le situazioni non significa che io sia insensibile davanti a determinate cose. Anzi la storia straziante che tutti conosciamo mi colpì ai tempi e la conosco molto bene”.