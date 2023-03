Le prime parole di Davide Donadei dopo l’uscita dal GF Vip. Durante la sua esperienza nella Casa l’ex gieffino ha vissuto alcuni momenti di tensione. Uno è stato provocato dall’intervento dell’ex Chiara Rabbi che non ha mancato di dire spesso e volentieri la sua sul comportamento di Davide nel reality. Il gieffino è letteralmente esploso prima contro l’ex, mandandola a quel paese, poi se l’è presa con Edoardo Tavassi il quale ha avuto l’ardire di chiedergli cosa intendesse dire Chiara.

“Ma se neanche sai, come ca* ti permetti? Ma che ca* fai, Edoardo? – ha urlato Davide Donadei – Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Stai pisci* fuori dal vaso. Ma scusa, come ti permetti, abbi rispetto. Ma neanche sai. Io non giudico lui, ma un comportamenti. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba. Che ca* dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora me lo chiedi e non giudicare”. Adesso Davide è tornato alla sua vita di tutti i giorni ed è intervenuto per la prima volta sui social.

Leggi anche: “Ca*** fai? Faccio un casino”. Davide Donadei, furia speventosa con Tavassi. Al GF Vip una scena mai vista





Le prime parole di Davide Donadei dopo il GF Vip

Appena tornato alla vita di tutti i giorni Davide Donadei ha pubblicato un post in cui ha rivelato: “Ecco ciò di cui ho sentito maggiormente la mancanza: la mia meravigliosa famiglia e la mia unica e straordinaria MAMMA!”. Poi ha aggiunto: “All’interno della casa ho compreso molte cose, ho avuto modo di fermarmi e finalmente ho compreso l’importanza del TEMPO, una delle poche cose che non possiamo MAI gestire completamente”.

“Il tempo scorre – ha proseguito Davide Donadei – tutto passa e spesso non ci accorgiamo che dobbiamo cercare di gestirlo al meglio. Da ora in poi cercherò di trovare un equilibrio per stare bene e gestire al meglio la mia vita, passando più tempo con la mia famiglia e con le persone a cui tengo. Affrettiamoci ad amare”. Poi Davide ha fatto ritorno nel suo ristorante e ha pubblicato un altro video.

Qui fa sapere: “Wow, non ci ho messo nemmeno 48 ore per rimettermi a lavoro! Vi avviso però, non sono ancora al 100% quindi se mi scappa troppo sale o esagero con la cottura, sappiate che ho una giustificazione pronta”. Poi, secondo qualcuno, ha lanciato una frecciata proprio alla sua ex, Chiara Rabbi: “A molti (sarebbe ‘Per molti’, ma va beh, ndr) è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi. Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai”.

“Che notizia, ora glielo diranno”. GF Vip 7, la scoperta top su Nikita Pelizon: è una svolta