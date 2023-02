Momento dolcissimo tra Daniele e Oriana al GF Vip 7. I due infatti, durante la serata di San Valentino, sono stati molti uniti e hanno dato vita a un momento intimo per la gioia dei fan che li vorrebbero vedere insieme. Ma cosa è successo? Durante il pomeriggio del 14 febbraio infatti, i due si sono stesi sul divano e hanno iniziato a parlare di loro e del loro modo di fare, a volte un po’ troppo sopra le righe. Poi Daniele, in un attimo di dolcezza estrema, ha proposto alla collega vippona un momento di “amore”, se così vogliamo chiamarlo.

“Il mio regalo di San Valentino è che dormiamo insieme”, dice Dal Moro mentre abbraccia l’influencer. Per lui infatti si tratta di un vero e proprio premio, che Oriana può ottenere solo se continua a comportarsi in un certa maniera, soprattutto con lui. “Devi diventare più brava, devi urlare di meno”, le chiede Daniele. Il motivo è semplice: spesso la venezuelana finisce col passare dalla ragione al torto a causa dei suoi modi non proprio ortodossi. A quel punto, ironicamente Oriana dice: “Il bello è che me lo dici te”.

Il concetto è chiaro: Daniele Dal Moro non è proprio uno stinco di santo quando parliamo di modi di porsi. Tuttavia la Marzoli sa bene cosa significa quella frase l’imprenditore. Chiaramente si fa menzione al comportamento della bionda vippona durante le puntate in diretta, in cui perde spesso la pazienza quando si parla di lei in maniera critica.

Daniele: “Tu hai una cosa che non hai idea per me quanto è importante per non litigare con me”

Oriana: “Che cosa?”

Daniele: “Che sei una che non fa disordine”



PER PIACERE 😭❤#oriele pic.twitter.com/BXgAg6zQb7 — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 14, 2023

Qualcuno infatti ricorderà quando, nell’ultima puntata con Alfonso Signorini i studio, lo scontro con Martina è stato un problema proprio per la bella venezuelana. È per questo che Daniele ha chiesto di essere più distensiva nei suoi modi alla ragazza. “Te lo dico perché è una errore che faccio anche io”, ha quindi risposto Dal Moro.

Oriana : “ Se muore mia mamma, muoio anche io.”



Daniele : “ Se ci sono io muori lo stesso ?! ”



Questa è la cosa più bella che lui potesse dirle.



❤️‍🩹#orielepic.twitter.com/A5tfg6WGcU — Laly 🎤 ✨ (FREGA UN CASSO ERA) (@Laly_91_) February 14, 2023

A quel punto Oriana ribatte con dolcezza: “Dipende dal momento, un giorno ho più pazienza, poi ci sono altri giorni in cui la perdo”. Poi la Marzoli spiega ancora che sta lavorando molto su questo lato del suo carattere e si ripromette di migliorare sempre di più. In gioco, almeno da quello che dice Daniele, è un futuro insieme, o almeno è quello che fa intendere.

