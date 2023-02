GF Vip, scontro tra Antonino e Sofia. C’eravamo tanto amati, verrebbe da dire, poi qualcosa deve essersi rotto tra l’ex di Belen Rodriguez e la modella moglie di Bradford Beck. A proposito di quest’ultimo, anche alla vigilia di San Valentino l’imprenditore americano ha fatto recapitare un messaggio alla moglie. Dopo la liaison tra Antonino e Sofia che avevano spinto il manager a rimproverare Sofia, stavolta sono stati i suoi atteggiamenti con Andrea a far scattare la ramanzina.

“Sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio” ha scritto il marito di Sofia Giaele De Donà. “Se desideri, come dici – prosegue la lettera – una visita faccia a faccia ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio”. La gieffina è rimasta profondamente amareggiata per queste parole e nella notte è scoppiata: “Ha rotto le pa***” riferendosi al marito. Ora, però, c’è stato un duro confronto con Antonino Spinalbese.

Il faccia a faccia tra Antonino e Sofia finisce in lite

Dopo lo sfogo per le parole del marito Sofia Giaele De Donà ha avuto un duro confronto anche con Antonino Spinalbese. Quest’ultimo l’ha rimproverata per alcune frasi: “Dici tanto di voler andare fuori, di voler stare con tua figlia, ma quando si tratta di giocare sei il primo a calcolare”, queste sono le tue parole. Tavassi non lo ha mai detto. Non c’è nulla di male? In realtà c’è di male. Se tu dichiari che sono un calcolatore o uno stratega va bene, ti scuso… ma non pensare che io mi rapporti con te nella stessa maniera, perchè non è così. Non mi serve la scusa ‘facciamo pace’, fai un po’ quello che ti pare!“.

Di fronte a queste accuse Sofia Giaele De Donà è rimasta spiazzata, ritenendo esagerata la reazione di Antonino: “Mi sembra esagerato dopo tutto quello che abbiamo passato, che tu prenda un punto fermo così per una cazz*** del genere”. I due, però, non hanno trovato un punto d’accordo. Antonino Spinalbese ha concluso la discussione così: “Hai 24 anni, ti ho sempre detto che sei una ragazza matura, ma se tu vieni da me e mi parli come una bambina di 12 anni non puoi avere un continuo dialogare”.

Giaele ed Antonino 1 pic.twitter.com/T2xzGVkEok — Salvo6947 (@Salvato62427733) February 14, 2023

Giaele ed Antonino 2 pic.twitter.com/ews7Xi871U — Salvo6947 (@Salvato62427733) February 14, 2023

Essendo che è raro Giaele pianga, mi si spezza il cuore il doppio quando la vedo cuore 💔 Giaele ti devi svegliare su Antonino! Lui non merita il tuo bene e nemmeno le tue lacrime… Spero che lo capirai anche tu. #gfvip #gioiellers #oriele #incorvassi pic.twitter.com/i6sczx5tk3 — GIAELE STAN 👑💎💍 (@Manuel02551) February 14, 2023

“Il tuo modo di comportarti nell’offendere – ha continuato Antonino – attaccare e dopo tre giorni chiedere scusa… Ma basta, non voglio più saperne nulla, credi a quello che vuoi credere. Tu rigiri tutto come vuoi tu, non ne posso più di voi che fate così. Lo fate tutte in questo gioco!”. Poi il gieffino ha aggiunto: “Mi sono rotto le palle di fare il buono tutte le volte. Per la prima volta non c’ho voglia”. Sofia gli ha chiesto: “Posso parlarti non davanti a gente che mi odia?”, ma al suo rifiuto la modella è andata in lavanderia dove è scoppiata a piangere.

