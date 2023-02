“Oddio, fa malissimo”. Luca Onestini, incidente choc nella casa del GF Vip: cosa è successo

GF Vip, San Valentino da dimenticare per Luca Onestini. Il bel vippone sta vivendo giorni particolari da quando nella Casa è entrata la sua ex fidanzata Ivana Mrazova. La loro storia ha fatto emozionare i fan: i due si sono conosciuti durante l’edizione del 2017 del GF Vip e sono stati insieme fino al 2021. Ora che si sono ritrovati in tanti sperano che possano tornare insieme. Quello che è successo recentemente non ha fatto altro che aumentare tali speranze.

Dopo il bacio di Ivana Mrazova a Andrea Maestrelli c’è stata la reazione sdegnata di Luca Onestini che ha attaccato la sua ex: “Avrei messo la mano sul fuoco che non l’avrebbe fatto. O sei cambiata o non ho mai capito niente io di te. Se me lo avessero chiesto, io avrei risposto: “No, non lo fa, è impossibile”. Insomma Luca al suo posto non l’avrebbe mai fatto. Poi i due hanno parlato e il modello si è sciolto in un pianto liberatorio.

San Valentino da incubo per Luca Onestini

Oggi è la giornata degli innaomorati, ma non tutti hanno vissuto un bel San Valentino. A cominciare da Sofia Giaele che è stata rimproverata dal marito per i suoi atteggiamenti intimi con Andrea Maestrelli. Tra le coppie o presunte tali nella Casa solo Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono andati a dormire tranquilli. Per Luca Onestini, poi, la giornata è stata proprio da dimenticare. Con l’ex Ivana Mrazova il rapporto non decolla, nonostante il feeling.

Tra i due la scintilla non scocca e non ci sono state effusioni. Ivana Mrazova si è addirittura addormentata nel letto di Luca. Quest’ultimo, quando si è risvegliata, le ha chiesto di restare, ma lei è tornata in camera sua. Ma non è finita qui. Ad un certo punto Luca Onestini ha voluto fare un gioco con Ivana ed è finito per terra sbattendo violentemente a faccia in giù.

La scena non è stata ripresa dalle telecamere, ma il pubblico ha notato che qualcosa non andava. C’è infatti chi ha commentato l’accaduto: “Onestini è caduto di faccia per terra giocando con Ivana, Milena dice che l’ha visto dare una gran botta, ha paura di essersi rotto uno zigomo, roba che domattina si sveglia con metà faccia nera, adesso ci sta mettendo gli spinaci. Ci manca solo che si è rotto qualcosa”. Davvero una giornata pessima per Luca…

