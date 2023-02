Daniele Dal Moro, il ‘caso’ su uno dei protagonisti del GF Vip 7. Aria di crisi di coppia tra l’ex volto di UeD e Oriana Marzoli. I due dopo la puntata hanno avuto modo di confrontarsi sulla relazione e la modella venezuelana avrebbe chiesto a Daniele il motivo della sua freddezza. Ma non solo questo dopo l’ultima messa in onda del programma, perché l’incontro da i 4 concorrenti nel van, che poi sono andati incontro a una severa punizione, avrebbe sollevato un dubbio proprio su Daniele.

Daniele Dal Moro è gay? Una domanda sollevato dopo la chiacchierata tra vipponi, poi scoperti e puniti per aver violato il regolamento del gioco e spifferato confidenze alle spalle degli altri vipponi, tra cui appunto Daniele. Per capire come sono andate le cose, è necessario tornare al momento in cui Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di staccare i microfoni ambientali per parlare in libertà.

Daniele Dal Moro è gay? Scoppia il ‘caso’ dopo quelle parole al GF Vip 7

Microfoni ambientali staccati, tranne uno, quello di Donnamaria, attraverso il quale si è potuto risalire all’audio quindi al contenuto dell’incontro ‘clandestinoì tra i 4 dentro il van: “Ritenete di avere detto qualche cosa che possa compromettere gli equilibri della casa del Grande Fratello?“, è la domanda di Alfonso Signorini rivolta prima di spiegare quanto realmente accaduto. Ma i 4 gieffini hanno provato ad arrampicarsi sugli specchi sperando che le verità dette non venissero registrate. Pare però che le cose stiano diversamente.

Infatti nel corso dell’incontro del van Nicole Murgia avrebbe rivelato ai compagni di gioco le voci che circolavano furoi dalla casa prima del suo ingresso. “Se Oriana gli dicesse..”, avrebbe detto Edoardo Tavassi e ancora: “è non pubblicabile“, riferito al resto della frase. L’attenzione si è spostata su Daniele Dal Moro, alla luce del fatto che i quattro hanno poi confessato di credere nella bisessualità del gieffino. Ma sia Tavassi che Donnamaria avrebbero aggiunto di scherzare anche con Daniele presente su questo aspetto.

E quella mattina, nel VAN, si è parlato anche di altri concorrenti… #GFVIP pic.twitter.com/JE4MosQKEv — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2023

A confermarlo anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Loro scherzano sempre su questo fatto con Daniele ma posso dirti che sono sicurissima al 100% di piacere a Daniele, te lo dico con sicurezza, non ho nessun problema“. Ma i dubbi a riguardo restano. Un retroscena che non è passato inosservato ad alcuni utenti è riferito a un post di Alberto Dandolo su Instagram a corredo di una foto di Daniele: “Ho trovato molto tenero e spietato il racconto televisivo relativo alla relazione emotiva tra Daniele e Wilma al GFVip. Wilma, però se guardassi sta foto capiresti che non c’è trippa pe’ gatti! 😢❤️“.