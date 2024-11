Estrema difficoltà al Grande Fratello per Federica Petagna. La concorrente è finita tra le lacrime improvvisamente nella giornata di lunedì 25 novembre. Subito Amanda si è accorta dell’umore bassissimo della ragazza e si è avvicinata a lei, cercando di dirle qualcosa di importante. Ci sono stati anche dei gesti affettuosi nella speranza di migliorarle il suo stato emotivo.

Al Grande Fratello, come scritto dal sito ufficiale, Federica non ha trattenuto le lacrime ed è esplosa totalmente. Amanda ha posto l’attenzione su un fatto importante che la preoccupa, infatti la coinquilina rischia di subire troppi contraccolpi psicologici alla luce della sua troppa ingenuità e della giovane età. Dunque, le critiche e i giudizi potrebbero farle molto male.

Leggi anche: “Ragazze, non ci posso credere”. Grande Fratello, alla fine è successo: Shaila in lacrime





Grande Fratello, Federica in lacrime: perché ha pianto

Praticamente Federica è scoppiata in lacrime al Grande Fratello a causa della situazione sentimentale. Infatti la gieffina è parsa indecisa e confusa e non sa come comportarsi con Alfonso e Stefano. Non è in grado di prendere una decisione definitiva e a quel punto Amanda è intervenuta, dicendole: “Non ci sarà mai una scelta giusta“. Dunque, l’ha invitata ad essere cauta e a non accelerare i tempi.

La sorella di Loredana Lecciso ha ancora detto a Federica che è giusto che non si sbilanci se non ha certezze: “L’unica cosa di cui potrai pentirti è di non aver fatto una tua scelta indipendente, prendi in mano la tua vita”. Deve rischiare anche di perderli entrambi, secondo Amanda, e poi valutare cosa succederà. Nonostante il pianto l’abbia travolto, l’ex Temptation Island ha però gradito questa vicinanza della coinquilina.

Federica ha imparato da Shaila a piangere senza lacrime 😅🤣#GrandeFratello lang:it — Pinkyrose 🌺 (@Maristella125) November 25, 2024

Federica ha allora affermato: “Mi serviva ascoltarle”. E dunque ha provato a tirarsi un po’ su con l’umore.