Senza dubbio la partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023 ha fatto discutere fin da subito. Ciò principalmente per il fatto che si tratta di una ex suora, che da pochissimo tempo ha deciso di abbandonare la via clericale. Alcune sue dichiarazioni all’interno del reality show hanno però fatto intuire che al momento la naufraga possa essere legata sentimentalmente ad una donna e a parlarne è stata anche Barbara D’Urso, negli studi di Pomeriggio 5.



Cristina ha infatti più volte fatto presente che c’è una persona importante presente nella sua vita, ma non ha mai voluto rilasciare ulteriori dettagli ed informazioni. Al momento sappiamo che la Scuccia vive in Spagna e che da diverso tempo frequenterebbe una persona, ma non ha mai voluto specificare se si tratti di un uomo o di una donna. Alcuni dettagli nelle sue dichiarazioni sono però stati notati da Barbara D’Urso, la quale ha voluto precisarli nella diretta pomeridiana che si occupava del caso.

Cristina Scuccia fidanzata con una donna: i dettagli notati da Barbara D’Urso

A tal proposito è stato mandato in onda a Pomeriggio 5 un RVM con tutte le dichiarazioni di Cristina Scuccia in merito a questo suo nuovo amore. Subito dopo Barbara D’Urso non ha potuto fare a meno di far notare ai suoi ospiti e telespettatori una frase dichiarata dalla naufraga. La conduttrice ha infatti detto: “Osservo i dettagli, sono maniacale. Lei ha detto ‘Spero di poterle dire’. Comunque io sarei felicissima se fosse una donna”. Dunque non ha potuto evitare di far presente che Cristina si è lasciata scappare il femminile.

Barbara ci ha però tenuto anche a sottolineare una frase della concorrente che l’ha estremamente colpita, ovvero: “Io non sto facendo niente di male, io sto amando…Punto!”. A questo punto ad intervenire è stata l’ospite ed anche opinionista dell’Isola dei Famosi 2023 Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha affermato di essere certa del fatto che ben presto la Scuccia farà delle nuove dichiarazioni all’interno del programma in merito alla sua relazione, in quanto è stata rassicurata dalla sua mamma durante la puntata.

Tra gli altri ospiti c’era anche Antonio Caprarica, il quale si è invece dichiarato sorpreso da tutta quanta la vicenda e soprattutto da quanto i tempi siano migliorati rispetto al passato. Lui ha infatti detto: “Fino a pochi anni fa un’ex religiosa dopo queste dichiarazione sarebbe stata sommersa dalle critiche”.