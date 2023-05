L’Isola dei Famosi si avvicina sempre più alla finale e proprio a una ventina di giorni dal termine, è uscita la notizia sui cachet dei concorrenti. Si è finalmente scoperto tutto sulle somme percepite da coloro che si stanno dando battaglia in Honduras. La situazione lì è abbastanza tesa, infatti nei giorni scorsi si sono registrate diverse liti e la più infuriata è parsa essere Nathaly Caldonazzo, che ha avuto uno scontro frontale con Andrea Lo Cicero.

Prima di dirvi tutto sull’Isola dei Famosi, in relazione al cachet dei concorrenti, c’è un cambiamento improvviso per quanto riguarda Helena Prestes. Lei è stata attaccata su più fronti e per questo motivo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. La naufraga ha detto che nessuno si è preso la briga di conoscerla veramente e quindi ha deciso di abbandonare il gruppo e di proseguire la sua esperienza da sola. Inoltre ha rinunciato alla sua parte di cibo e di cercarselo da sola senza l’aiuto degli altri naufraghi.

Isola dei Famosi, svelati i cachet dei concorrenti

A fare chiarezza su quanto guadagnano all’Isola dei Famosi è stato Banijay Italia, infatti la produzione ha concesso un’interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove sono spiegate diverse cose. Ed è emerso anche il cachet dei concorrenti, una cosa che in tanti si chiedevano da tempo. Ma è stato riferito anche altro relativo alla salute dei naufraghi: “Lo staff medico è composto da un responsabile medico, uno psicologo, quattro medici e tre infermieri. I concorrenti si sottopongono a esami medici settimanali”.

A fare chiarezza sui soldi che ottengono i concorrenti dell’Isola è stato Ivan Rota, che su Dagospia ha rivelato che tutti i naufraghi ottengono tra i 5mila e i 10mila euro alla settimana e quindi percepiscono sempre più, in base alla durata della loro permanenza in Honduras. Ovviamente, parlando di coloro che sono maggiormente conosciuti, riescono a prendere anche somme di denaro più alte. Ma c’è anche un altro aspetto importante da tenere d’occhio.

Se qualche concorrente dovesse optare per il ritiro anticipato, c’è la presenza di una penale che ovviamente riduce il cachet della persona in questione. Il vincitore del reality show vincerà invece 100mila euro, anche se la metà andrà in beneficenza.