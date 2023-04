All’Isola dei Famosi 2023 tanti occhi sono inevitabilmente puntati su Cristina Scuccia, l’ex suora che ha deciso di togliersi l’abito e di affrontare un nuovo percorso di vita. Dopo averci pensato su, non ha potuto dire di no all’esperienza nel reality show di Ilary Blasi. C’era anche grande curiosità per capire come la sua famiglia avesse accolto questa notizia e la padrona di casa lo ha chiesto direttamente alla mamma della ragazza, che è stata ospitata in studio nella puntata di esordio del 17 aprile.

Nel primo giorno all’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha detto parlando con la conduttrice tv: “Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già incontrato qui sull’Isola. Questa è l’avventura più pazza nella quale mi sono lanciata“. Ma poi lo sguardo del pubblico si è spostato sulla madre dell’ex concorrente di The Voice, la quale ha confessato di non essere stata subito super felice di questa notizia legata alla figlia. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha riferito.

Isola dei Famosi 2023 e Cristina Scuccia, la reazione della mamma

Ilary Blasi, nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2023, mentre Cristina Scuccia si avviava a cominciare la sua esperienza in Honduras, ha domandato alla mamma della ragazza cosa ne pensasse di questa nuova avventura della figlia: “La mia prima reazione quando ho saputo? Me lo ha detto al telefono, l’ho presa bene anche se all’inizio ero sorpresa. Le ho detto: ‘Ancora non ti sei tolta l’abito che già vai all’Isola?’ Poi però ho deciso di supportarla e appoggerò sempre ogni sua decisione”.

Poi la madre di Cristina Scuccia ha aggiunto: “D’altronde non è il suo primo salto nel vuoto. Se lei incontrerà l’amore? Beh, perché no, ben venga“. Quindi, la donna sarebbe felicissima se la naufraga si fidanzasse proprio grazie all’Isola dei Famosi. In tanti pensano che possa essere una delle favorite al successo, anche se bisognerà vederla all’opera nei prossimi giorni. Per l’ex suora si prospetta un’avventura indimenticabile, che potrebbe lanciarla definitivamente nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Su Instagram, sulla pagina ufficiale dell'Isola dei Famosi, tanti i complimenti alla concorrente: "Mi incuriosisce molto", "Si tifa per lei", "La vincitrice di questa edizione", "Lei è sicuramente una probabile finalista".