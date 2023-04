Non è stato un avvio semplicissimo quello di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023, infatti si è anche registrato un problema mentre stava per presentare un nuovo concorrente. Occhi puntati quindi sui naufraghi, che si daranno battaglia con l’obiettivo finale della vittoria. Quest’anno la produzione ha deciso di dividere il gruppo in varie tribù, infatti c’è una differenziazione tra uomini, donne e coppie. Ma è stata la conduttrice ad essere stata protagonista diverse volte di episodi particolari.

Ad esempio, prima che Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi 2023 hanno fatto i conti con questo problema inaspettato di cui ve ne parleremo a breve, ha lanciato una frecciatina all’ex marito Francesco Totti: “Tante cose sono cambiate, come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino“. Quindi, ha nominato l’ex opinionista dell’Isola, sostituito quest’anno da Enrico Papi. Ma successivamente ha dovuto fare i conti con un imprevisto.

Ilary Blasi, all’Isola dei Famosi 2023 problema improvviso in diretta

C’è stata apprensione da parte di Ilary Blasi, alle prese con un inconveniente all’Isola dei Famosi 2023. Nonostante ci sia stato un problema ovviamente non previsto nella scaletta, lei ha provato in tutti i modi a cavarsela e ad andare avanti in attesa che fosse ripristinata la situazione. Ha infatti interpellato un ospite in studio per prendere tempo ed è intervenuta la regia per informarla dell’accaduto. Da casa tutti si erano subito accorti che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

La problematica all’Isola è nata durante la presentazione dei Jalisse, infatti il collegamento non è subito iniziato e Ilary ha affermato: “Apritemi la Palapa, Alvin se mi senti noi siamo pronti per il grande ritorno dei Jalisse. Che fine hanno fatto? E che fine ha fatto Alvin?“. Il regista Cenci ha poi comunicato alla conduttrice che c’erano dei problemi tecnici, quindi lei ha detto: “Allora parlo con la figlia qua in studio”. Ma il tutto non è rientrato immediatamente, dato che ha dovuto attendere più del previsto.

Cenci ha aggiunto: “Non è ancora pronto il collegamento”. E Ilary: “Ma cos’è successo? Si sono persi i Jalisse?“. Poi tutto si è risolto e il duo musicale ha fatto ingresso tramite una scalinata in stile Sanremo, presentandosi ufficialmente al pubblico.