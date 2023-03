Enrico Mentana, cosa nasconde sotto il bancone del telegiornale. Negli ultimi tempi è salita alla ribalta la compagna del popolare giornalista e conduttore, Francesca Fagnani. Tutti vogliono partecipare al suo programma “Belve” in cui intervista senza remore personaggi famosi. I due sono legati dal 2013, ma della loro storia d’amore si sa ben poco. Qualche tempo fa fu la stessa giornalista a lasciarsi sfuggire qualcosa sulla loro vita di coppia.

Al settimanale Gente Francesca Fagnani rispose alla domanda se con Enrico Mentana discutesse di politica o altri temi d’attualità. Ebbene lei spiegò: “Magari: io lo farei, ma Enrico Mentana dopo il lavoro risponde a monosillabi. Diventa muto”. La giornalista, comunque, ha avuto modo di parlare anche in altre situazioni visto che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo portando sul palco un monologo sulle condizioni di vita nelle carceri minorili che ha fatto molto discutere.

Enrico Mentana e il post che spopola su Instagram: “Non so se mi spiego”

Recentemente Enrico Mentana ha pubblicato alcune foto dei suoi due cani, rivelando che li porta con sé anche al lavoro. Proprio così, sotto al bancone del telegiornale de La 7 spuntano i due cagnolini, Nina e Bice, di razza Cavalier King. Per la precisione Bice appartiene alla compagna, Nina è l’ultima arrivata. A corredo la frase: “Non so se mi spiego”. In poco tempo il post è stato inondato di commenti di approvazione da parte dei follower.

C’è chi scrive: “Quotazioni Direttore in crescita 😍 👏👏👏”. Chi commenta: “Direttore la prossima volta le faccia anche vedere ai telespettatori!!!!! Che meraviglia!!! ❤️”. Enrico Mentana, a quanto pare, non è solo: “Che meraviglia! L’ho preceduta, direttore, con il mio Gigi: un paio d’anni fa sfuggì a tutti i miei colleghi in redazione per raggiungermi in diretta 😍 (tg di TeleRama, tv del Salento)”.

Non tutti però approvano: “E se abbaiassero durante la diretta?”, scrive un utente. “Ma fa il tg così???” chiede un altro follower. Poco tempo al settimanale Visto la compagna Francesca Fagnani aveva rivelato: “Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei”.

