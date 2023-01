Colpo di scena nella storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia che si è creata nella casa del GF Vip sta vivendo giorni di profonda crisi. Da Capodanno il rapporto si è deteriorato tanto da essere davvero al capolinea. Il volto di Forum, confidandosi con Davide Donadei, ha affermato: “Abbiamo chiuso? Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero”.

Anche Antonella Fiordelisi è sembrata stanca di alcuni atteggiamenti del suo fidanzato: Non mi può più mancare di rispetto. E non è che adesso ci ripensa. Quindi fuori dalla mia stanza! Non è che alle quattro del mattino si può avvicinare a dirmi quanto sono bella. Bella il cavolo. ‘Mi fai impazzire’ e mi tocca! No! Assolutamente no zero! Niente coccole e baci. Si faccia coccolare dal suo gruppo e dai suoi amici”.

GF Vip, si riavvicinano Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Eppure nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato per l’ennesima volta. Stando a quanto si può notare da un video che circola sul web, ci sarebbe un clamoroso riavvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo i contrasti degli ultimi giorni i due sono tornati a parlarsi senza litigare o alzare la voce e potrebbe essere vicina la pace: Prima di lasciarsi andare, però, Antonella ha posto a Edoardo una domanda chiave: se sarebbe disposto a rinunciare agli amici conosciuti nella Casa per lei. Proprio quegli amici di cui lei parla nel precedente virgolettato.

Edoardo e Antonella hanno discusso civilmente in giardino coprendosi con una coperta per cercare di non far capire cosa si stessero dicendo. Ma gli audio sono allo stesso modo nitidi e si capisce bene la domanda della spadista e cioè la richiesta al suo fidanzato di rinunciare agli amici conosciuti in casa. Il volto di Forum ha risposto in questo modo: “Se avessi la certezza di averti (parole incomprensibili, ndr) come dico io, subito lo farei. Ma non me la puoi dare”.

Antonella chiede ad EdoD se fuori rinuncerebbe ai suoi amici (che ha al #gfvip) per lei.

“Qua o fuori, rinunci?”, ha chiesto ancora Antonella prima di aggiungere: “Tipo ‘Mercante in fiera’: cambieresti 5 carte per 1 se quella carta ti attira e ispira tanto?”. “Fuori da qua, se tu avrai ancora questa necessità e se noi staremo insieme, e se tu mi dimostrerai che una cosa del genere vale veramente la pena, ma devi essere quello che ho espresso al mio compleanno. Ma parliamo di fantascienza”, ha risposto lui. Insomma un video che potrebbe mettere Edoardo Donnamaria in una posizione delicata e scomoda rispetto alle amicizie che ha coltivato in casa e che lo hanno sostenuto durante l’ultima crisi con Antonella.