Fantastico annuncio di Mediaset su Gerry Scotti, che sarà il conduttore di un programma televisivo. E quest’ultimo ha fatto la storia del piccolo schermo italiano e ora spetterà a lui essere all’altezza della situazione. Certamente il Biscione non poteva non fidarsi del presentatore, un’autentica sicurezza per quanto concerne gli ascolti televisivi. E ora c’è stata questa ufficialità che sta già facendo impazzire di gioia milioni di telespettatori.

Nella serata del 4 luglio Mediaset ha ufficializzato i palinsesti della prossima stagione e anche Gerry Scotti è stato al centro dell’attenzione, grazie all’assegnazione di questo programma. Per quanto riguarda le altre notizie, spiccano l’addio di Belen Rodriguez a Tu sì que vales e a Le Iene e l’uscita di scena da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, che sarà sostituita da Myrta Merlino. Passa nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi anche Bianca Berlinguer, dopo aver lavorato per 34 anni con la Rai.

Mediaset, a Gerry Scotti affidato uno storico programma

Dopo tanti anni Mediaset ha voluto far tornare nel piccolo schermo questa trasmissione, molto amata dal pubblico. Gerry Scotti avrà sicuramente accettato immediatamente la proposta ed è pronto a immergersi in questo programma, dando il meglio di sé. Anche perché il suo predecessore storico è stato un vero e proprio mito della tv in Italia, quindi fare come lui è quasi impossibile ma sicuramente sarà un degno erede grazie alla sua immensa esperienza.

Come è possibile scoprire, leggendo i palinsesti Mediaset, Gerry Scotti sarà alla guida de La Ruota della Fortuna, presentato per 14 anni dal compianto Mike Bongiorno. Successivamente era stato Enrico Papi, come ricordato da Novella 2000, a condurlo per due volte dal 2007. Poi non era mai stato più trasmesso e ora il padrone di casa di Caduta Libera è pronto per questa nuova avventura, che si preannuncia sì complicata ma anche parecchio avvincente.

Il quiz tv La Ruota della Fortuna è inizialmente stato trasmesso dal 1989 al 1996 su Canale 5 e in seguito su Rete 4, a partire dallo stesso anno e fino al 2003. Dal 10 dicembre 2007 al 19 giugno 2009 Papi lo ha condotto su Italia 1 e ora spetterà a Gerry Scotti farlo rivivere.