“Ecco cosa pensano di noi fuori”. Grande Fratello, i ragazzi lo scoprono durante la diretta ed è caos. Tutto nasce dopo che, durante la puntata di ieri, Mirko Brunetti ha espresso la sua opinione sul comportamento di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Perla Vatiero, sostenendo che il suo avvicinamento a lei fosse dettato solo da dinamiche di gioco e strategia. Queste affermazioni hanno suscitato reazioni tra i concorrenti ancora in gara, che si sono interrogati sulle motivazioni di Mirko e sul significato di tali dichiarazioni.

Alcuni partecipanti hanno riflettuto sulle parole del ragazzo fuori, chiedendosi il “motivo” dietro quel brusco intervento. Letizia Petris ha sottolineato che Mirko stesso ha dichiarato di ritenersi fortunato di essere fuori dal contesto del gioco, sollevando il dubbio se ciò fosse dovuto a un’eventuale ostilità nei suoi confronti.





“Attenti, Mirko ci sta avvisando”. Fuori parla e in casa cala il gelo

Anche Rosy Chin, durante una conversazione con altri concorrenti, ha suggerito che le parole di Mirko nascondessero delle verità: “Non parla a caso”, ha spiegato. Monia a quel punto ha risposto: “Ma quindi tu dici che da Casa ci vedono come un brutto esempio? Impossibile. Ma tu parlavi di te, Perla e Peppe o discorso generico? Perché io ci ho visto un discorso generico”.

Greta Rossetti pensa però che dietro le parole Mirko Brunetti ci sarebbe dell’altro: “È un discorso generico”. Perla Vatiero invece resta confusa da quelle parole: “Anche io non riesco a capire….”. Rosy Chin, allora le risponde: “Lui è stato il primo che ha vissuto la Casa da dentro. Capisco chi arriva da fuori, che inizialmente ha una percezione, ma una volta arrivato e capisce. Ma uno che vive la Casa da dentro ed esce fuori e cambia così rapidamente la sua opinione, questo mi spaventa ancor di più”.

P contro tutti che nonostante non lo capisca, è e M lo sa, prova a mettersi nei suoi panni e difenderlo ❤️ ma che forza c’hai perli? #perletti pic.twitter.com/JDTGjyn20w — Giulia Bonello (@bonello_giulia) January 9, 2024

Perla poi fa sapere che Mirko ha sempre avuto una percezione simile. Tuttavia Rosy, poco dopo, ha fatto notare come il modo di giocare di Giuseppe con le ragazze in Casa sia lo stesso avuto da lui. Quindi la domanda di Perla: “Forse ci sono delle cose che io non vedo o non mi accorgo?”. I dubbi aumentano dopo le parole di Mirko.

