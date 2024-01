Beatrice Luzzi è rientrata nella casa del Grande Fratello. Prima di Natale l’attrice aveva lasciato la Casa di Cinecittà del Grande Fratello per qualche giorno proprio per stare accanto al padre, che aveva dovuto affrontare un importante intervento. “Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa e vi ho lasciato un vetro rotto. Vi sarete preoccupati”, aveva dichiarato ai suoi compagni di avventura quando era rientrata in gioco.

“Per fortuna è andato tutto bene. Lui mi ha spinta a venire qua, come mia mamma e mia sorella”, aveva detto Beatrice Luzzi al suo rientro. Poi il nuovo allontanamento dovuto alla scomparsa del padre. In tanti pensavano che la sua esperienza al Grande Fratello fosse finita, ma lunedì 8 gennaio l’attrice è rientrata in casa.

“Esco, non posso più restare”. Grande Fratello, Anita in lacrime: caos dopo il ritorno di Beatrice





Grande Fratello. Beatrice Luzzi nomina Anita Olivieri

Rientrata in casa, durante la puntata è stata letta una lettera scritta da Beatrice Luzzi al padre scomparso: “Mio amatissimo babbo sono qui a ringraziarti per tutto ciò che mi hai dato. La vita prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale partecipatissimo nessuno di noi ha pianto, in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via”.

Poi c’è stato il momento in cui, finalmente, Beatrice Luzzi ha potuto prendere la sua rivincita verso Anita Olivieri. Tutto è stato possibile perché, dopo mesi, nessun concorrente ha ricevuto l’immunità dalla nomination e a seguito di questa decisione l’attrice ha potuto nominare Anita. La notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi aveva colpito molti dei concorrenti, in particolare Vittorio, Fiordaliso, Monia, Rosanna e Greta. Ma non tutti. Qualcuno aveva continuato come nulla fosse accaduto, scherzando, giocando e persino intonando canti a squarciagola.

Beatrice: -“Ho deciso di andare per priorità e considerando che abbiamo tutti tanti difetti ma anche tanti pregi, nomino Anita perché fra tutti ha dimostrato di avere meno cuore”



CHE DITE AGGIORNIAMO LA FANCAM?#grandefratello #gf pic.twitter.com/yFj7t5rdIF — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 9, 2024

Tra questi anche Anita, ritenuta da Beatrice Luzzi quella che ha mostrato meno cuore in questa situazione. Così, quando Alfonso Signorini l’ha chiamata per le nomination, ha fatto il nome della Olivieri. “Come immaginerai, Alfonso, oggi ho l’imbarazzo della scelta. Liberi tutti finalmente. Quindi ho deciso, con grande turbamento, di andare per priorità. Considerando che abbiamo tutti quanti pregi e difetti nomino Anita. Penso che tra tutti è quella che forse ha dimostrato di avere un po’ meno cuore”, ha detto Beatrice, prendendosi così la sua rivincita.