Non ci sono stati provvedimenti severi per i coinquilini meno sensibili, diciamo così, di Beatrice Luzzi ma la puntata di lunedì sera del Grande Fratello è stata forte. Esplosiva, si potrebbe definire. E infatti nella notte è l’atmosfera si è fatta pesante ma andiamo con ordine. Come dicevamo, nessuna squalifica e nessun televoto flash come chiedevano tanti utenti fan dell’attrice per Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e altri. Con grossa delusione del pubblico, il conduttore, Alfonso Signorini, si è limitato a fare un richiamo generale.

I concorrenti sono stati ripresi per il loro comportamento definito “poco rispettoso” all’interno della Casa. Con tanto di esempi, anche se Signorini non ha fatto nomi: da Garibaldi con il manichino ad Anita con le sue battute fino alla richiesta non esaudita della produzione di non parlare dell’addio di Beatrice Luzzi dopo aver ricevuto la notizia, il padrone di casa ha parlato di rispetto nei confronti di un lutto che non c’è stato e che l’ha molto rammaricato.

GF, Anita in lacrime nella notte: “Vado via”

E questo è quello che abbiamo visto in diretta su Canale 5. Finita la puntata, come spesso accade, il caos. Nella notte c’è stato un acceso confronto che ha visto protagonista Anita Olivieri, che è apparsa molto provata in seguito alla puntata appena vissuta. Al punto da dire di non farcela più a rimanere al reality.

Dopo aver pianto con Garibaldi, ha avuto un crollo: “Voglio stare bene, voglio uscire!” ha esclamato Anita a un certo punto, tra le lacrime. E Fiordaliso ha risposto provocandola: “Bene, usciamo tutti allora! Apriamo la porta rossa e andiamo via tutti. Vengo con te”. Il pubblico del GF ha però una spiegazione su questo sfogo.

Anita, la reputazione te la sei rovinata da sola!

Sin dall'inizio ti sei schierata con i trogloditi offendendo le brave persone senza motivo.



Ti avremmo rispettata se solo avessi usato più cervello e cuore verso chi lo meritava davvero!#GrandeFratellopic.twitter.com/sAUcJtMVfe — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 9, 2024

Dopo aver visto e sentito Anita così, specialmente su X, gli utenti si sono scatenati: “Non accettano che sia rientrata la rossa, questa è la verità”, “Non accettano neppure la strigliata che hanno avuto in puntata. Anita adesso vuole uscire!”. E ancora, la concorrente è stata accusata di vittimismo dagli spettatori; “La burla, l’ironia, l’audacia, il vittimismo!”. Per la cronaca, Anita non è uscita dalla Casa. Almeno per ora.