Ormai ci siamo, tra pochissimo Ilary Blasi torna in tv con il suo nuovo programma. Debutterà infatti lunedì 7 aprile, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello, The Couple, il nuovo reality show targato Canale 5. Si tratta della versione italiana del format spagnolo Gran Hermano Duo.

Il programma utilizzerà la celebre Casa del Grande Fratello, che verrà adattata per l’occasione: da circa due settimane, infatti, sarebbero già cominciati i lavori di preparazione nel tugurio. Per quanto riguarda il regolamento personaggi noti, amici, colleghi o antagonisti, e persone comuni partecipano in coppie tra imprevisti, prove fisiche e psicologiche e un importante montepremi da vincere e da difendere. “Si vince solo insieme“, le parole di Ilary Blasi nel promo.

Montepremi record e cast: tutto su The Couple

Proprio ieri sera, Ilary Blasi è intervenuta durante la finale del Grande Fratello per lanciare ufficialmente il programma. Come già anticipato dagli spot in onda negli ultimi giorni, la conduttrice ha scherzato con Alfonso Signorini sull’incredibile cifra in palio: “Ci saranno 8 coppie con un montepremi di un milione di euro“. Un montepremi da record per un reality italiano.

Nel frattempo, il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha svelato in anteprima alcuni dei nomi che comporranno il cast di The Couple. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbero partecipare Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, e Jasmine Carrisi con un amico, come suggerito dai rumor circolati nei giorni scorsi.

simona izzo opinionista the couple pic.twitter.com/aDlWv9Z07t — assenzio (@archivesco) April 1, 2025

Lo spegnimento delle luci 🥹 (verranno riaccese tra una settimana per The Couple) #GrandeFratello pic.twitter.com/2pkaPErAbh — trashtvstellare (@tvstellare) March 31, 2025

no raga ma in che senso 1 milione di euro quelli dentro la casa so sei mesi e mezzo che si fanno un culo per vincere solo 50 mila euro



sto lacrimando #TheCouple pic.twitter.com/v0ziwWCh0l — maria 🍉 (@Maria25760009) March 29, 2025

Tra i concorrenti ci sarebbe anche l’ex velina Thais Wiggers, nota anche per la sua relazione con Teo Mammucari che, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, dovrebbe gareggiare in coppia con un’altra ex velina, Elena Barolo. Per scoprire il cast completo e ufficiale a questo punto bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 lunedì 7 aprile in prima serata per la prima puntata di The Couple.

