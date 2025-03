Interessante retroscena su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Quasi un mese fa, era il 3 marzo, sono stati colpiti dal devastante lutto con la perdita dell’amatissima Eleonora Giorgi, mamma di lui e suocera per lei. Ma ora la coppia potrebbe provare a mettersi alle spalle i bruttissimi momenti vissuti con una nuova esperienza professionale.

Infatti, stando agli ultimi rumor riportati dal sito Novella 2000, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia potrebbero essere tra i protagonisti dell’atteso programma tv, che inizierà tra non molto. E le trattative sarebbero già state avviate, nonostante non ci siano ancora ufficialità in merito.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nel nuovo programma tv? L’indiscrezione

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sarebbero stati individuati come i candidati idonei alla partecipazione a questo nuovo programma televisivo, che andrà in onda su Canale 5 dopo la fine del Grande Fratello. Proprio la morte di Eleonora Giorgi avrebbe complicato le trattative, ma una conduttrice sarebbe pronta a fare carte false pur di averli.

A volerli con sé sarebbe Ilary Blasi, che vorrebbe inserire Paolo e Clizia nel cast di The Couple. Il giornalista Alberto Dandolo ha fatto sapere che si starebbe facendo di tutto per convincerli, nonostante il lutto che hanno avuto, ma una risposta definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il pubblico sarebbe felice di vedere insieme Paolo e Clizia in questa avventura televisiva, ma ovviamente spetterà a loro la scelta.