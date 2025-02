Ilary Blasi torna con un nuovo programma e fra i nomi dei primi concorrenti spunta lei… Sarà un reality e verrà trasmesso su Canale 5 a partire da lunedì 7 aprile. Dunque la nuova trasmissione condotta da Ilary inizierà subito dopo la fine del Grande Fratello. Si tratta di un reality show in cui coppie del mondo dello spettacolo – partner, parenti, colleghi o anche antagonisti storici el mondo dell tv – dovranno superare prove psicologiche e fisiche.

Parliamo di “The Couple” che segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo un periodo di assenza. Al momento sembrano previste solo sei puntate. Dovrebbe trattarsi di una sorta di Grande Fratello a coppie. Addirittura c’è chi dice che sarà come il Gran Hermano Duo, noto in Spagna, ma Mediaset ha voluto cancellare ogni riferimento al GF. In ogni caso proprio in queste ore sono stati resi noti i primi tre concorrenti.

Tra i primi concorrenti di “The Couple” spunta l’ex di Totti

I primi tre concorrenti di “The Couple” sono tutti volti noti al grande pubblico nonché ex proprio del Grande Fratello. Ma la cosa curiosa è che tra questi c’è un ex di Francesco Totti, proprio così. I tre in questione sono Soleil Sorge, Samantha De Grenet e Alex Belli. Il resto del cast è ancora segreto, ma intanto i primi nomi fanno già discutere.

A rivelarli è stato TvBlog. Dunque ci sarà anche Samantha De Grenet tra i primi concorrenti di “The Couple”, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dunque la conduttrice ha chiamato proprio lei, la donna che aveva avuto un flirt con il suo ex Francesco Totti, prima che iniziasse la sua storia.

Non è ancora chiaro se tra questi tre concorrenti ci sia già una coppia. Quel che è certo è che nel reality ci saranno anche altri Vip, ma pure Nip e coppie miste. Tutti, in convivenza forzata, e superando dure prove psicologiche e fisiche, cercheranno di conquistare il bottino in palio. E sarà il pubblico a decretare i vincitori. Per Ilary questo non sarà l’unico impegno: sarà proprio lei a condurre, infatti, “Battiti Live” con l’amico e collega Alvin.

