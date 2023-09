Al Grande Fratello 2023 momento non bello vissuto da Alex Schwazer, anche se è sembrato non abbia capito del tutto le intenzioni del suo coinquilino, che gli ha detto qualcosa di poco carino. Le immagini sono molto chiare, infatti nell’audio si può capire perfettamente la frase utilizzata da uno dei gieffini della nuova edizione del reality show. Non sappiamo se Alfonso Signorini sarà già furioso nella prossima puntata e se lo rimprovererà in diretta.

Sta di fatto che nella casa del Grande Fratello nei confronti di Alex Schwazer c’è stata un’affermazione, destinata a creare polemiche. Tutto è successo nel giardino, infatti in quel momento lo sportivo era intento ad allenarsi in maniera molto dura per tenersi in forma. Ricordiamo che l’obiettivo principale del marciatore è quello di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, anno in cui terminerà la sua squalifica per doping.

Grande Fratello 2023, frase brutta nei confronti di Alex Schwazer: cosa è successo

Quindi, all’interno del Grande Fratello si è subito verificato un episodio al limite, con questo concorrente che si è rivolto verso Alex Schwazer, proferendo delle parole non entusiasmanti. Quando ha visto il marciatore allenarsi col tapis roulant, questo gieffino gli ha detto in un primo momento: “Oggi ci si ricomincia a drogare“. Poi si è ripreso e ha parlato degli integratori, quindi è come se avesse compreso che avesse sbagliato.

Ad uscirsene con questa dichiarazione è stato Paolo Masella, ovvero il concorrente Nip che lavora come macellaio. Quella sua affermazione ha indispettito il pubblico, infatti un utente ha voluto condividere il video su X (ex Twitter) per criticarlo, dato che Masella è stato indelicato tenendo conto che Alex ha un passato difficile a causa del doping. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno sviluppi su questo caso.

Masella, 25 anni, è originario di Roma e non ama i social network. Da quello che è dato sapere grazie alla sua presentazione, non è fidanzato ma ha delle passioni ben definite: infatti adora andare in palestra, fare dei viaggi e trascorrere del tempo con i suoi storici amici. E ora è finito in questa bufera, che spera possa essere solo passeggera.