Piange il mondo della televisione, l’ex star dei reality si è spenta a 36 anni: fatale un drammatico incidente mentre, raccontano i media locali, stava passando un periodo di vacanza. L’auto della quale era alla guida è precipitata da una scogliera e per lui non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica sulla quale indaga la polizia. L’incidente risale alle 23 dello scorso sabato, 9 settembre, ma solo oggi la notizia è stata resa pubblica. Personaggio tutt’altro che facile, il famoso era balzato all’attenzione delle cronache – dopo la fortunata esperienza televisiva – per via di un video che lo mostrava fuori da un locale.

Una vita complessa, quella del 36enne oggi muratore: problemi di dipendenza dall’alcool e una condanna a 13 mesi nel 2013, per minacce al suo patrigno. La polizia non ha dichiarato niente di sospetto nell’incidente che sabato 9 settembre è costato la vita al 36enne. Sui social migliaia i messaggi di cordoglio.





Charlie Newling, ex star della tv australiana, è morto a 36 anni

Per ricordare Charlie Newling, ex star della tv australiana, morto a 36 anni. Newling ha partecipato all’edizione 2018 di The Bachelorette. Era diventato da otto settimane papà della seconda figlia, una bimba nata dalla relazione con la sua attuale compagna Kristal Taylor, la ex star della tv ha anche un figlio di 13 anni. The Bachelorette è un reality show televisivo americano di appuntamenti che ha debuttato su ABC l’8 gennaio 2003.

Lo spettacolo è uno spin-off di The Bachelor e la parte base del franchise di The Bachelor . La prima stagione ha visto la partecipazione di Trista Rehn , la seconda classificata della prima stagione di The Bachelor , che offre a Rehn l’opportunità di scegliere un marito tra 25 scapoli. La serie ruota attorno a un singolo addio al nubilato, di solito un ex concorrente che potrebbero includere un potenziale marito per l’addio al nubilato.

Lo spettacolo inizia con l’addio al nubilato che sta di fronte alla villa e saluta individualmente ogni concorrente maschio, mentre fa il suo ingresso nell’addio al nubilato. Dopo ogni cerimonia delle rose, almeno un concorrente non riceve una rosa e torna a casa; pertanto, il pool di contendenti si riduce e alla fine lascia che sia l’addio al nubilato a decidere tra due concorrenti nella cerimonia finale della rosa.