Mara Venier, grande novità in arrivo. Sono in tanti a seguire zia Mara nell’appuntamento domenicale. Il suo “Domenica In” viaggia su ascolti importanti, in media sono quasi tre milioni i telespettatori con uno share superiore al 20%. Da qualche stagione, però, la stanchezza inizia a farsi sentire e così dopo tanti anni la conduttrice annuncia di voler staccare e lasciare il programma.

Tuttavia il grande affetto del pubblico le fanno sempre cambiare idea e così Mara Venier resta sempre al suo posto. Certo non mancano le polemiche. Qualche giorno fa la conduttrice è stata attaccata per aver ricordato Franco Di Mare mentre la Rai lo ha lasciato solo: “La Rai gli ha voltato le spalle nel momento più delicato della sua carriera. Lui ha dato la vita per la Rai” aveva infatti accusato il fratello. Tuttavia ora per Mara è in arrivo una bella novità.

Leggi anche: “Senza vergogna”. Morte Franco Di Mare, le parole di Mara Venier scatenano il finimondo





Appuntamento in prima serata per Mara Venier

Come rivelato da Davide Maggio il prossimo 28 giugno Mara Venier sarà protagonista di una serata molto particolare per un certo tipo di pubblico. Stiamo parlando di “Una voce per Padre Pio“, evento che si ripete ogni anno dal 2000. In diretta da Pietrelcina, da una idea di Enzo Palumbo, personaggi del mondo della musica e dello spettacolo legate a Padre Pio si esibiscono in una serata con finalità benefiche, in prima serata su Rai1.

Intanto si avvicina alla conclusione Domenica In. Il programma di Rai 1 andrà in onda fino a domenica 2 giugno con tanti ospiti importanti. Per il momento, però, non sappiamo ancora chi ci sarà. Discorso diverso, invece, per domenica 26 maggio: oltre alla moglie di Mike Bongiorno per un omaggio allo storico conduttore verrà dato spazio alla musica con Zucchero Fornaciari che annuncerà il suo tour internazionale.

Altri apputamenti estivi della Rai: la prossima settimana, lunedì 3 giugno, Alberto Angela sarà protagonista di uno speciale di Ulisse sullo sbarco in Normandia. Poi giovedì 6 giugno in prima serata torna Carlo Conti con “Con il cuore – Nel nome di Francesco”. Il 7 giugno appuntamento con La Grande Opera dall’Arena di Verona mentre il 13 giugno c’è Gigi D’Alessio con “Gigi – Uno come te”.

“Addio a questi programmi, chiudono”. Cambi sui canali Rai: non solo Fiorello, chi chiude