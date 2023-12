Ecco chi ha vinto la prima edizione di Io Canto Generation, il programma in onda su Canale 5 e condotto sempre magistralmente da Gerry Scotti. Il programma, curato nella direzione artistica da Roberto Cenci, ha visto la partecipazione straordinaria di Renato Zero durante la finalissima. Ma come siamo arrivati fino a qui? Durante le sei settimane precedenti, 24 giovani, con età compresa tra i 10 e i 15 anni e divisi in 6 squadre, si sono confrontati settimanalmente in emozionanti sfide canore.

Dopo le prime 5 puntate, ben 12 talentuosi giovani sono giunti alla finale, competendo per il prestigioso titolo di vincitore di Io Canto Generation 2023. Tra i finalisti spiccano nomi come Andrea C., Andrea Urru, Carola Boccadoro, Daniele Mattia Inzucchi, Elia Pedrini, Eric Koci, Lorenzo S., Marta Viola, Nicole Corrente, Rocco Pepe, Samuele Spina e Sofia Leto. La giuria, composta da quattro illustri personalità: Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, ha valutato le performance degli aspiranti cantanti.





Inoltre, Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, la radio ufficiale del programma, ha contribuito alle valutazioni. Durante la finale, il palco si è arricchito della presenza a sorpresa di Renato Zero, il celebre cantautore italiano, che ha commosso il pubblico esibendosi in un emozionante duetto con Lorenzo Sebastiano. Ma chi ha vinto la prima edizione di Io Canto Generation? A trionfare è stata Marta Viola, del team di Benedetta Caretta.

La giovane ha battuto la concorrenza: Sofia Leto si è piazzata al secondo posto, seguita da Daniele Mattia Inzucchi al terzo. Marta, una grande cantante di 14 anni proveniente da Torino, ha ringraziato la sua famiglia, i coach vocali e il pubblico per il sostegno. Durante la competizione, ha impressionato con le sue interpretazioni di “My Heart Will Go On” di Celine Dion e “Di Sole e d’Azzurro” di Giorgia.

Marta ha duettato con Benedetta Caretta nel brano “Surrender” e ha poi eseguito con grazia ed eleganza “All by Myself” di Eric Carmen. Marta, che a soli 10 anni aveva rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest Junior del 2019. Oltre al trofeo, Marta si porta a casa il biglietto per il “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking presso la New York Film Academy di Firenze. Marta ha anche vinto il “Premio Tecnico Giuria e Radio,” che le permetterà di registrare una cover a sua scelta in rotazione su R101. In tanti però hanno criticato la giuria, per molti inutile ai fini della classifica.

