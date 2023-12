Improvviso cambiamento nella tv pubblica. Dopo Ballando con le stelle, una protagonista ha lasciato la Rai per passare a Mediaset. Un vero e proprio colpo di scena, ufficializzato nel pomeriggio del 27 dicembre. La diretta interessata è infatti apparsa in una delle trasmissioni del Biscione e i telespettatori hanno subito capito che avesse accettato la proposta.

Al termine di Ballando con le stelle, vinto da Wanda Nara, ha lasciato quindi la Rai per andare a Mediaset. Nonostante fosse apparsa inizialmente soprattutto in alcuni programmi della televisione pubblica italiana, ora l’ha convinta una presentatrice di Canale 5 e le è stato affidato un compito molto importante, che potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.

Dopo Ballando con le stelle ha lasciato la Rai per andare a Mediaset

Entrando nei particolari di questo cambio di casacca, dopo la finale di Ballando con le stelle del 23 dicembre scorso, la concorrente del programma di Milly Carlucci ha proprio lasciato la Rai per approdare nelle fila di Mediaset. Ha detto sì a Myrta Merlino e nelle scorse ore è apparsa nello studio di Pomeriggio Cinque ad occuparsi di qualcosa di significativo in queste giornate festive.

Ci riferiamo a Rosanna Lambertucci, che è stata non solo concorrente dell’ultima edizione di Ballando ma anche opinionista de La vita in diretta di Alberto Matano e di Storie Italiane di Eleonora Daniele. Ora si è fatta apprezzare a Pomeriggio Cinque a dispensare consigli alimentari per questi giorni festivi, che proseguiranno ora con Capodanno e il 6 gennaio con l’Epifania.

I consigli di Rosanna Lambertucci per una corretta alimentazione#Pomeriggio5 pic.twitter.com/cF6spgpoQv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 27, 2023

Lambertucci, 78 anni, è conduttrice tv e nutrizionista ed è stata una delle finaliste di Ballando con le stelle 2023. Capiremo in questi giorni se la sua esperienza da Myrta Merlino continuerà anche prossimamente.