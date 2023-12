Ancora caos intorno a Selvaggia Lucarelli, nonostante Ballando con le stelle sia ormai arrivato alla sua conclusione con la vittoria di Wanda Nara. La giudice della trasmissione di Milly Carlucci ha subito degli insulti molto duri da un vip. A nominare quest’ultimo era stata proprio Selvaggia e nelle scorse ore è arrivata la durissima replica che ha scioccato proprio tutti.

A ricostruire la vicenda è stato il sito Blogtivvu, che ha riportato le parole di Selvaggia Lucarelli prima che si beccasse questi insulti: “La quasi signora Terzi (Simona Ventura n.d.r.) è arrivata seconda. Nono sono riuscita a convincerla a restituire la caparra e a sposare uno a caso, tipo Pasquale La Rocca. Ma come direbbe lei, ha fatto un bel percorso. Durante la finale aveva la faccia di chi ha capito che purtroppo la sfida era con una specie di cyborg della danza”.

Selvaggia Lucarelli si becca insulti dal vip: “Hai rotto le pa***

Poi ecco che Selvaggia Lucarelli ha citato anche un vip, Stefano Bettarini, che l’ha poi attaccata con insulti. La giudice di Ballando aveva detto ancora: “Ma in fondo ci è piaciuta per questo. Ha dimostrato di saper perdere con il sorriso, sfoggiando le gambe più belle di sempre. Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini, ovviamente. Voto 10″.

E l’ex calciatore nonché ex marito di Simona Ventura ha risposto così su Instagram: “Lucarelli, le pa*** me le hai già rotte abbastanza. Limitati a fare l’albero di Natale che è l’unica cosa che puoi fare. P.S: E ricorda i guanti, che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo, non vorremmo mai. Ti aspettano in tanti. Tu non hai le pa***di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere“.

Selvaggia risponderà a questo attacco di Stefano Bettarini oppure l’ascia di guerra sarà abbassata? Non resta che aspettare le prossime ore per capire come evolverà la situazione.