Donatella Versace difende Chiara Ferragni e si scaglia contro Selvaggia Lucarelli. Non si fa che parlare della vicenda del pandoro in beneficienza di Chiara Ferragni. E dopo che la celebre imprenditrice digitale ha deciso di affrontare direttamente la controversia, pubblicando un video di scuse che ha immediatamente scatenato reazioni e discussioni in tutto il panorama mediatico, è arrivata a difenderla anche Donatella Versace, sorella di Gianni.

Nel video in questione, Chiara Ferragni non solo ha chiesto scusa per l’incidente del pandoro, ma ha anche annunciato una generosa donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita. E proprio a riguardo, la rinomata stilista ha preso le difese della Ferragni, mostrando solidarietà e affetto nei confronti dell’imprenditrice digitale.





Donatella Versace difende Ferragni e si scaglia contro Selvaggia

Chiaramente la presa di posizione di Donatella Versace non è passata inosservata, soprattutto perché ha incluso una sottillissima punzecchiatura nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Su Instagram la Versace ha quindi commentato: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani”.

E ancora Donatella Versace: “Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione“.

“Il punto è che dobbiamo pensare dove piazzare Donatella perché non parla praticamente più con nessuno!” .cit pic.twitter.com/zaKXqbyEAo — ✈️🚀 (@stefanogv79) December 20, 2023

Sembra quindi evidente che il caso del pandoro di Chiara Ferragni non si sgonfia, anzi, continua dunque a tenere banco, con nuovi sviluppi che coinvolgono figure di spicco nel mondo della moda e dello spettacolo italiano. Mentre le donazioni e le scuse cercano di placare la tempesta mediatica, la discussione sulle responsabilità sociali delle celebrità sembra destinata a rimanere al centro dell’attenzione pubblica. Come se l’Italia non avesse problemi più urgenti di cui discutere.

