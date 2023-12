Il caos intorno a Chiara Ferragni è ancora tantissimo. E ora a parlare è la sorella Valentina Ferragni, che ha usato il suo profilo Instagram per dire la sua sull’imprenditrice digitale. Quest’ultima ha subito nei giorni scorsi una multa di un milione per una presunta pratica commerciale non corretta sul pandoro. Lei si è scusata e ha anche annunciato di voler donare la stessa cifra all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Chiara Ferragni è anche scoppiata a piangere durante quelle sue dichiarazioni e a rompere il silenzio è stata ora la sorella Valentina. Tra l’altro, sulla moglie di Fedez è pure uscita un’altra brutta notizia. Il Fatto Quotidiano ha ricordato che nel febbraio 2021 e nel febbraio 2022 l’influencer è stata protagonista della Pasqua con le uova griffate Ferragni vendute da Dolci Preziosi, che andavano ad aiutare il progetto I bambini delle fate, con metodo simile ai pandori. E ora il timore è che ci saranno altre conseguenze.

Chiara Ferragni e la multa da un milione, ora parla la sorella Valentina

Ovviamente da parte della parente di Chiara Ferragni sono arrivate bellissime parole. La sorella Valentina, attraverso un’Instagram story, ha fatto sapere: “Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid e donando tu in primis. Hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne”.

Poi Valentina Ferragni ha continuato a lodare l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: “E hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio). Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori”.

E infine ha detto ancora su Chiara: “Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei”. Parole quelle di Valentina che non avranno fatto altro che piacere a sua sorella, che ha il supporto della sua famiglia.

