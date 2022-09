Da qualche giorno è iniziata la settima edizione del GF Vip. Nella puntata di giovedì 22 settembre sono entrati altri 8 concorrenti e di conseguenza il cast è al completo. Pertanto il pubblico non attende altro che il dipanarsi delle prime dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia per capire le personalità dei vari vipponi, i gruppi che si andranno creando tra simpatie e antipatie. Pamela Prati è subito finita nel mirino degli altri coinquilini.

L’ex ballerina del Bagaglino è stata al centro del confronto notturno tra Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis. “Se siamo qui per giocare, giochiamo. Lei ha la sua strategia, ma deve giocare”, ha chiosato a un certo punto, in riferimento al fatto che la showgirl sarda a volte è poco collaborativa nelle iniziative della Casa. Si prospettano scintille. Anche Giovanni Ciacci prima di varcare la porta rossa di Cinecittà non è stato particolarmente tenero nei confronti di Pamela Prati.

Charlie Gnocchi, testata contro la vetrata al GF Vip 7

“Io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei. Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!”. E Pamela Prati per tutta risposta è stata l’unica a non alzarsi dal divano quando Giovanni Ciacci è entrato in Casa: mentre tutti i concorrenti lo hanno salutato, la showgirl sarda è stata l’unica, infatti, a non raggiungerlo al centro del salotto per abbracciarlo e farlo sentire il benvenuto. Un atteggiamento, questo, ripreso benissimo dalle telecamere e notato da Sonia Bruganelli, che l’ha trovato poco educato.

Va anche detto che al GF Vip 7 non mancano i momenti divertenti che spopolano sui social con i video che in poco tempo diventano virali. Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stato Charlie Gnocchi, che è stato protagonista di un momento esilarante. Mentre si trovava in giardino con alcuni dei suoi compagni d’avventura, il conduttore si è girato per rientrare nella casa del GF Vip 7, tuttavia a quel punto ha dato una testata contro la vetrata! Il video del momento ha ovviamente fatto il giro del web e ha fatto divertire gli utenti.

Charlie ha tirato una testata alla vetrata STO MALISSIMO ⚰️#gfvip pic.twitter.com/GC5YlXzG4U — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 22, 2022

Altro momento divertente nei giorni scorsi è stata la gaffe di Sara Manfuso nei confronti di Luca Salatino. La concorrente e opinionista, mentre si trovava in cucina, ha indicato uno dei suoi compagni di avventura intento a cucinare, convinta che non fosse un vippone proprio come lei. Luca Salatino, chef ed ex tronista di Uomini e Donne, stava sorprendendo i vipponi con le sue doti culinarie: stava cucinando una carbonara. Sara Manfuso ha notato la scena e dopo essersi avvicinata a lui, ha esclamato: “Ma tu non sei un concorrente”. Gli altri gieffini le hanno fatto notare che in realtà lo è. Così, mortificata, si è subito scusata: “È un concorrente? Oddio scusa”.

