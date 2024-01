Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: “Ma stai bene?”. Attimi di forte tensione al Grande Fratello, durante una lite tra la Luzzi e Perla Vatiero. È successo tutto durante la puntata del 29 gennaio. Il padrone di casa allora, ha coinvolto anche Cesara Buonamici, chiedendole di esprimere il suo punto di vista, che si è rivelato critico nei confronti di Beatrice, favorendo Perla. Ma come sono andate le cose?

Le due concorrenti sono state messe nella stanza del superled e la discussione è stata particolarmente vivace, con entrambe che parlavano sopra l’altra, venendo riprese più volte dal Signorini che non sapeva bene come placarle. Il conduttore allora ha pensato bene di far intervenire anche Cesara Buonamici, chiedendole di esprimere la sua opinione, dato il suo ruolo di opinionista nel programma. Nonostante inizialmente fosse riluttante a rispondere, ha dovuto esprimere il suo punto di vista e il suo punto di vista ha fatto molto discutere.





Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: “Ma stai bene?”

La giornalista di Canal 5 ha quindi deciso di andare ancora una volta contro la sua acerrima nemica Beatrice. La sua colpa stavolta sono state le affermazioni, pesantissime, contro Perla. “Ho l’impressione che mi voglia uccidere, mi fa paura”, aveva detto. A quel punto Cesara chiede a Beatrice: “Ma fai sul serio quando dici così?”.Questa domanda ha scatenato un applauso sia in studio che all’interno della Casa del Grande Fratello, chiaramente.

Beatrice Luzzi ha cercato di difendersi arrampicandosi sugli specchi, affermando che si sentiva oppressa dall’aggressività di Perla, ma ha ammesso che il suo era un paragone eccessivo per illustrare il comportamento di Perla nei suoi confronti. Poco dopo la stessa Cesara Buonamici ha preso le parti di Perla, ritenendo le affermazioni di Beatrice fuori luogo ed esagerate, un punto di vista che ha trovato l’approvazione di molti presenti.

Insomma, Perla si conferma una delle più amate del pubblico, Beatrice invece dopo il suo rientro a seguito del funerale del padre, sembra aver perso consensi. Un utente scrive: “Ti muore un genitore e torni al GF? C’è qualcosa che non va in te”.

