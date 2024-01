Manca poco alla nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E gli occhi saranno puntati su Beatrice e Perla, infatti potrebbe esserci il momento di svolta alla luce anche di quanto sta accadendo nella casa. Intanto, sappiamo dalle anticipazioni che Greta riceverà una sorpresa magnifica. Infatti, potrà rivedere e riabbracciare il fratello Josh, col quale ha un legame indissolubile.

Ma le attenzioni maggiori al Grande Fratello saranno indirizzate nei confronti di Beatrice e Perla, dopo tutto quello che è successo in questi giorni. E ci sarà anche da comprendere come evolverà il rapporto tra Varrese e Monia. I due hanno avuto alti e bassi e quindi bisognerà arrivare ad un punto definitivo, ovvero se potranno vivere pacificamente o ancora con possibili tensioni.

Grande Fratello, Beatrice e Perla: cosa sta succedendo nella casa

Dunque, al Grande Fratello gli ultimi eventi sono stati una sorta di spartiacque per Beatrice e Perla. Ormai le due gieffine non riescono proprio ad andare d’accordo tra di loro, infatti le possiamo definire rivali. Si è aperta una specie di guerra e pare davvero difficile che le cose possano sistemarsi a breve. Toccherà ad Alfonso Signorini riuscire a stabilizzare la delicata situazione.

Visto che i litigi tra Beatrice e Perla non accennano ad arrestarsi, ci sarà il confronto in diretta davanti a Signorini, Cesara Buonamici e il pubblico. E possiamo ormai affermare che anche la casa si è divisa in due fazioni. Infatti, da una parte abbiamo coloro che supportano la Luzzi e dall’altra i sostenitori della Vatiero. Quindi, la tensione è alle stelle.

Vedremo cosa ne uscirà fuori da questo confronto Bea-Perla che si preannuncia durissimo. E chissà se si arriverà almeno ad una tregua oppure se lo scontro proseguirà ancora per lungo tempo.