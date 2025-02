Importante novità su Amanda fuori dal Grande Fratello. Ad essere coinvolta in quest’ultima indiscrezione è direttamente la sorella Loredana Lecciso, che sarebbe intervenuta in prima persona per realizzare qualcosa di importante. E in mezzo ci sono pure bei soldi, visto che non è così semplice concretizzare ciò che ha fatto la partner di Albano Carrisi.

Amanda non è ancora a conoscenza di questa notizia che la riguarda, ma il pubblico del Grande Fratello ha già scoperto tutto. Grazie all’informazione fornita dall’influencer Deianira Marzano, abbiamo appreso di una decisione che sarebbe stata presa da Loredana Lecciso per il bene di sua sorella.

Leggi anche: “Vi dico di Stefania Orlando”. Grande Fratello, l’attacco più duro dall’ex marito Andrea Roncato





Grande Fratello, cosa ha fatto Loredana Lecciso per la sorella Amanda

Finora si era pensato che fossero stati solamente i fan di Amanda a mostrare vicinanza in maniera fattiva, sborsando anche dei soldi per il Grande Fratello. Invece dietro ci sarebbe lo zampino di Loredana Lecciso, che sta cercando di sostenere in ogni modo la sua adorata sorella, impegnata in questa avventura televisiva.

La Marzano ha scritto sul social network Instagram: “Sembra che la sorella di Amanda, la Lecciso, stia finanziando personalmente gli aerei per lei al GF per sostenerla!”. Quindi, non sta badando a spese pur di aiutare in ogni maniera la concorrente, con la speranza che possa arrivare fino alla fine del programma.

Vedremo se Loredana vorrà comunicare direttamente ad Amanda questo suo gesto di grande affetto, nel corso di una prossima puntata in diretta del GF.