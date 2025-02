In questa edizione del Grande Fratello c’è stato il ritorno di Stefania Orlando, che dopo l’esperienza al GF Vip di qualche anno fa ha voluto riprovarci. Finora i risultati sembrano essere buoni, dato che si sta facendo apprezzare dal pubblico, ma dall’esterno è intervenuto il suo ex marito Andrea Roncato, che l’ha in qualche modo bacchettata per questa avventura.

Le sue parole sl Grande Fratello e Stefania Orlando non sono state proprio eccezionali. Parliamo di un attacco abbastanza duro, infatti Andrea Roncato certamente non ha manifestato il suo appoggio totale nei confronti dell’ex coniuge. E ha spiegato dettagliatamente il motivo di questa sua idea, facendo anche un’esclamazione più roboante su cosa lui farebbe pur di evitare i reality.

Leggi anche: “Avevo capito tutto e ho detto una bugia”. Grande Fratello, Stefania confessa la mossa per sventare il colpaccio degli altri





Grande Fratello, Stefania Orlando bacchettata dall’ex marito Andrea Roncato

Andrea Roncato ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo e qui si è soffermato anche sulla partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello. E le sue dichiarazioni non potranno far piacere alla gieffina: “Grande Fratello e Isola dei Famosi? Piuttosto che essere in un reality, se non avessi un euro per vivere andrei a vendere ombrelli davanti ad un supermercato, quando piove”.

Nonostante una successiva frecciatina a Stefania, Roncato ha comunque fatto gli auguri all’ex moglie: “Auguro a Stefania Orlando e a Eva Grimaldi tutta la fortuna possibile, non so perché siano lì. Ma avranno i loro validi motivi che non discuto e che rispetto, io parlo solo per me e non posso farlo per gli altri”.

Pure in passato Roncato non era stato dolce verso Stefania, infatti l’aveva attaccata così, come ricordato dal sito Biccy: “Ha fatto due trasmissioni e vent’anni di materassi”.