La7 presenta i palinsesti della stagione 2022-2023. L’impostazione della rete viene confermata con la presenza dell’informazione che sarà il settore trainante conservando tutti i titoli e la collocazione di prima serata, dove il patron Urbano Cairo rivendica una superiorità sulla concorrenza diretta di Rete 4 in termini di ascolti. Le novità riguardano un programma che condurrà Aldo Cazzullo che dall’autunno sbarca con “Una giornata particolare”, in cui fa da par suo, da divulgatore, in cui tratta la giornata particolare di sei grandi personaggi della storia.

Alla domenica sera arriva Concita De Gregorio con un nuovo programma di libri, che andrà in onda alle 19 e si chiamerà In Onda Libri, in continuità con il titolo affidato a De Gregorio in coppia con Parenzo nelle ultime due stagioni. Durante la presentazione dei palinsesti è stato svelato il programma che condurrà Caterina Balivo.





Caterina Balivo nuovo programma La7 la conferma di Urbano Cairo

Si tratta di un game show che va a risvegliare nel daytime l’elemento dell’intrattenimento. Andrà in onda prima del Tg, ogni sera, e come spiega l’editore Urbano Cairo si tratterà di un format di parole al posto dei telefilm. “È una conduttrice Rai molto brava, giovane, brillante, molto attiva sui social, ha fatto cose di buona qualità sulla prima e seconda rete. Era una delle ipotesi, avevamo considerato altre possibilità che non specifico. Abbiamo scelto lei, puntiamo molto sul suo profilo e questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago. Credo sia una cosa anche in linea con la nostra rete”.

“Questa è una televisione con una mission molto precisa – afferma Cairo – che persegue durante la giornata, poi ci sono momenti come questo, prima del Tg, in cui può essere buona cosa provare a fare intrattenimento divertente e più leggero. Siamo fiduciosi, vediamo quale sarà la risposta del pubblico”. In merito al fatto che Caterina Balivo condurrà un programma anche su Tv8 nella prossima stagione, l’editore è categorico: “Ha condotto per altre nel momento in cui comincia con noi diventa esclusiva con noi. Per quel che riguarda la durata abbiamo ipotizzato un numero importante di puntate, poi vedremo l’andamento”.

Infine Urbano Cairo si è anche soffermato sul lavoro di Massimo Giletti e sulle critiche per le puntate da Mosca e dall’Ucraina: “Giletti è andato prima in Ucraina due volte, per dare conto di quanto accadeva lì, era giusto farlo come hanno fatto anche molti altri inviati hanno fatto per noi. Abbiamo avuto una presenza notevole di inviati che hanno raccontato la guerra in modo utile. Giletti ha fatto lo stesso, rischiando anche la vita”.

