“Un’altra grossa novità”. Caterina Balivo, questi sono giorni d’oro: l’ultima notizia è pazzesca

Caterina Balivo è inarrestabile. Dopo essere stata ferma come conduzione solitaria, ora ha raggiunto già un secondo importante obiettivo. Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma è tutto pronto per un nuovo programma. L’indiscrezione è emersa nelle ultime ore e ha basi molto solide, visto che la fonte è da ritenersi credibile e affidabile. Stavolta lei ha preferito mantenere il massimo riserbo, a differenza di quanto fatto qualche giorno fa, ma a breve potrebbe comunque essere costretta a uscire allo scoperto.

A proposito di Caterina Balivo e di un nuovo programma, lei ha rivelato una grossa novità pochi giorni fa: “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv?’. E io vi dicevo: ‘Quando ci sarà un progetto che mi piace’. E, allora, prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8. Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno, ma se inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti”.





Caterina Balivo, nuovo programma sulla Rai

Nonostante sembrava che ormai Caterina Balivo puntasse esclusivamente su un’altra emittente, ecco ora che il sito Dagospia ha svelato che potrebbe presentare a breve un nuovo programma. E, leggete bene, sarebbe sempre sulla Rai. Un vero e proprio colpo di scena in positivo, infatti tornerebbe a condurre una trasmissione sulla tv pubblica italiana dopo lo stop successivo alla fine dell’avventura televisiva con Vieni da me. Anche se sulla Rai è comunque stata protagonista come giudice a Il Cantante Mascherato.

Questo quanto riferito da Dagospia su Caterina Balivo: “La conduttrice di Aversa otterrà uno spazio anche sulla tv pubblica, una trasmissione che figurerà nel palinsesto estivo. Si tratta di una seconda serata in onda da fine luglio su Rai2”. Non sono stati svelati altri particolari su ciò che farà la conduttrice campana, ma sta di fatto che improvvisamente la sua vita professionale ha avuto una svolta, anzi due, e chissà se in futuro non usciranno fuori altre incredibili novità. Il suo pubblico è comunque al settimo cielo.

E anche per Alessia Marcuzzi il futuro potrebbe essere su Rai2. Il programma prevedrebbe dalle cinque alle sei puntate e andrebbe in onda il prossimo mese di novembre. La produzione sarebbe di Endemol Shine e la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Ovviamente non resta altro che aspettare comunicazioni ufficiali dei diretti interessati. La Marcuzzi ha presentato Temptation Island nel 2020 e questa è stata la sua ultima avventura.

“Sono diventata così”. Caterina Balivo, fisico cambiato. E la ‘nuova versione’ “mi sta bene”