Caterina Balivo, la confessione solo oggi. Celebre conduttrice ma non solo, Caterina Balivo vanta anche una bellezza come poche. Semplice, spontanea, Caterina non passa di certo inosservata per la spiccata professionalità nell’ambito della conduzione televisiva e non solo. Intervistata a Molto Donna, la Balivo si è lasciata andare a una rivelazione sul proprio fisico.

Caterina Balivo e la confessione sul proprio corpo. Forse non tutti sanno che prima di lasciarsi apprezzare come conduttrice alla guida del timone di diversi programmi televisivi, Caterina Balivo nel 1999 ha partecipato al concorso di bellezza a Miss Italia come Miss Amarea Moda Mare.





Caterina Balivo, intervistata per Molto Donna, ha rivelato: “Mi fece accedere alla tappa regionale. Miss Campania accedeva direttamente a Miss Italia, mentre Miss Moda Mare doveva battersi contro altre 300 ragazze. Mai vinto il primo posto, io. Mai avuto questa gioia”. (Caterina Balivo furiosa per la notizia).

“Ho una bellissima vita, per carità. Ma ogni volta che devo fare una cosa è una fatica. Mi tocca schiattare fino alla fine, sempre”, confessa Caterina Balivo per poi aggiungere: “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”.

Prossima a una nuova esperienza televisiva su Tv8, Caterina Balivo ha rivelato qualche dettaglio anche sulla vita professionale: “Adesso ho voglia di abbracciare progetti diversi, che mi piacciano, senza pensare al ‘dopo’. Mi piace? Lo faccio. E poi ho una curiosità innata per le persone che decidono di raccontarsi in tv. Nella scelta del pretendente sarà centrale il rapporto madre figlio, o figlia. L’idea mi diverte e mi fa riflettere molto. Spero sia così anche per chi lo seguirà da casa”.

