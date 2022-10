“Sostituita dal famoso collega”. Caterina Balivo, che delusione: ora c’è l’ufficialità

Adesso è ufficiale e per Caterina Balivo è un incubo. Il programma Lingo non va bene e ora è stata praticamente sostituita. La notizia è stata diffusa dal sito DavideMaggio e rappresenta decisamente una brutta news per il pubblico della conduttrice. Lei era entusiasta di questo ritorno in televisione dopo un bel po’ di attesa, ma purtroppo le premesse della vigilia non sono state rispettate e la situazione è precipitata settimana dopo settimana. E ora l’epilogo peggiore è purtroppo arrivato.

Parlando di Caterina Balivo e di Lingo e del fatto che sia ormai stata sostituita da La7, erano fuoriuscite notizie tutt’altro che rassicuranti già a fine settembre. Il dato risalente a martedì 27 settembre, era stato un durissimo colpo per lei. Solamente 115mila spettatori avevano seguito il programma, fermandosi dunque solamente allo 0,8% di share. E il suo futuro nel piccolo schermo si stava già facendo via via sempre più preoccupante e quindi a rischio. E ora si è arrivati anche alla certezza.

Caterina Balivo e Lingo, sostituita da La7: ci sarà Enrico Mentana

DavideMaggio ha comunicato ai telespettatori che Caterina Balivo col suo Lingo sarà sostituita da un collega molto importante. Ma quest’ultimo non sarà protagonista nella sua trasmissione, infatti è stata proprio sospesa da La7 e chissà se potrà mai riprendere. I dati riguardanti gli ascolti televisivi non sono assolutamente migliorati e ha quasi sempre totalizzato uno share inferiore all’1%, un risultato che non poteva essere accettato dai vertici. E quindi si è deciso di correre subito ai ripari.

A sostituire Caterina Balivo sarà proprio il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che presenterà il programma Diario Politico. Si partirà mercoledì 12 ottobre a partire dalle ore 17 e con termine dello stesso previsto per le ore 20, quando sarà lasciata la linea al telegiornale. Questa trasmissione si occuperà della formazione del nuovo esecutivo, che succederà a quello di Mario Draghi, e che dovrebbe prevedere, salvo improbabili colpi di scena, la prima presidente del Consiglio donna: Giorgia Meloni.

Questo quanto prevede il gioco Lingo, ora sospeso da La7: “Un format che mette al centro la lingua italiana e fa riscoprire il significato delle parole con il sorriso e l’allegria. In ogni puntata 3 coppie di concorrenti si sfideranno nell’indovinare lettere e parole della lingua italiana, in un formato di gioco coinvolgente e adatto a tutta la famiglia”.