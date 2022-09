“Va sempre peggio”. Caterina Balivo, incubo senza fine: l’ultima notizia è la peggiore

Niente da fare, l’incubo per Caterina Balivo non sembra destinato a finire a breve. Anzi, a causa del suo nuovo programma, il momento terribile dal punto di vista televisivo sta continuando e l’ultima notizia su di lei fa presagire un futuro nero per la conduttrice. Ormai è da diversi giorni che non si fa altro che parlare delle sue enormi difficoltà ed erano già circolate voci tutt’altro che positive sul suo conto, ma ora alla luce di questo nuovo avvenimento la sua situazione professionale sta scricchiolando.

Dunque, se per Caterina Balivo il nuovo programma non le sta dando le soddisfazioni attese alla vigilia, nemmeno sul lato personale può essere molto felice. Infatti, recentemente è stata criticata sui social per un presunto ritocchino estetico. Un utente ha commentato: “Guardo il tuo naso. Troppo ritoccato”. E Caterina Balivo ha replicato con un video, smentendo categoricamente di essersi rifatta: “Ma quale naso rifatto. Questo è tutto mio!! Anzi, ho pure preso un vetro in faccia e mi manca un pezzettino”.

Leggi anche: “Così non si va avanti”. Caterina Balivo, disfatta: la pessima notizia le rovina la giornata





Caterina Balivo, il nuovo programma non va: ascolti tv pessimi

Quest’anno Caterina Balivo ha deciso di accettare la conduzione di un nuovo programma, che si chiama Lingo – Parole in gioco e che va in onda su La7 dallo scorso 12 settembre. Sono passate solamente due settimane dal suo inizio, ma le notizie sono peggiorate giorno dopo giorno. Il futuro lavorativo della presentatrice è tutt’altro che saldo e c’è il rischio che possa essere presa una decisione clamorosa. Ovviamente sono ore complicatissime per la donna, la quale sarà sicuramente molto delusa.

Il 24 settembre c’era stato uno spiraglio di luce per Caterina Balivo, visto che la trasmissione Lingo aveva superato l’1% di share, attestandosi precisamente all’1,3%, e totalizzato quasi 180mila telespettatori. Ma l’ultimo dato, risalente a martedì 27 settembre, è un durissimo colpo per lei. Solamente 115mila spettatori hanno seguito il programma, fermandosi dunque solamente allo 0,8% di share. E il suo futuro nel piccolo schermo si sta facendo via via sempre più preoccupante e quindi a rischio.

Nel programma, insieme alla Balivo, c’è un giovane esperto della lingua italiana, lo scrittore Simone Tempia, che svela i segreti dietro all’origine delle parole da indovinare e curiosità sul loro significato, anche grazie al ‘Dizionario dell’Italiano Treccani’. Uno spazio di divertimento, gioco e cultura, pronto a diventare un punto di riferimento fisso per il pubblico. Ma che non ha ancora convinto molti.