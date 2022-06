Caterina Balivo, la notizia è sulla bocca di tutti. Una conduttrice si è lasciata apprezzare da sempre per bellezza e per bravura, attiva anche sui social per permettere al rapporto con i fan di rafforzarsi. Determinata durante il lungo percorso sul piccolo schermo ma anche una madre e una moglie presente: l’annuncio di Caterina Balivo non passa di certo inosservato.

Caterina Balivo e l’addio alla tv. La conduttrice avrebbe raccontato quel preciso momento nel corso di una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della sera. Nel corso della sua carriera, i fan hanno già assistito al triste addio alla conduzione di Vieni con me nel periodo in cui è scoppiata la pandemia da Covid. Un momento che Caterina Balivo ha ricordato così. (Caterina Balivo, fisico cambiato: “Sono diventata così”).





Caterina Balivo e l’addio alla tv: “Perché ho detto basta”

“Risultato: zero conduzioni per quasi due anni…”, sono le parole di Caterina Balivo che confessa quando da quel momento tutto sia cambiato. La conduttrice infatti ha preso la decisione di dedicare più tempo alla sua famiglia.

“E’ stato complesso…Facevo un programma allegro, leggero, che a quel punto sentivo stonato…”, ammette per poi rivelare ancora: “Non voglio più stare tante ore fuori casa…”. Caterina Balivo è sempre stata molto trasparente con i fan anche quando ha vissuto un momeno di crisi d coppia durante il lockdown.

“Perchè bisogna raccontare che siamo solo la famiglia perfetta?”. La pandemia ha certamente segnato la vita di molti talvolta azzerando i conti per ripartire con nuovi progetti: “Ho bisogno sempre di nuovi stimoli…” e ancora: “Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli…”. Pronta dunque a ripartire su Tv8 e Rai2 dove condurrà Help.

“Sono ca**ate”. Mara Venier e il marito, è subito furia quando scopre quello che le dicono