“Sono ca**ate”. Mara Venier e il marito, è subito furia quando scopre quello che le dicono

Mara Venier risponde su Instagram a un utente. È avvenuto nel giorno dell’anniversario di nozze con il suo amato Carraro. Era il 28 giugno 2006 quando Mara e Nicola in una chiesa sconsacrata a Caracalla si sono giurati eterno amore davanti all’allora sindaco di Roma Walter Veltroni che celebrò il matrimonio. Dopo sedici anni il loro amore è rimasto intatto, anzi, addirittura il tempo gli ha legati ancor di più come testimoniano le immagini di loro insieme. Un utente però nelle ultime ore ha tentato di mettere zizzania ricordando l’ex della Venier: Renzo Arbore.

Mara Venier sul suo profilo Instagram, nelle storie, ha condiviso tutti gli auguri fatti dai suoi colleghi e alcuni scatti che la ritraggono sorridente con suo marito, Nicola Carraro. Un giorno dedicato al ricordo di quel 28 giugno 2006 ma anche al rinnovo dell’amore che ha per lui. Sedici anni dopo per loro non è cambiato nulla. Il tempo ha rafforzato il loro legame e ciò che è stato prima di allora è conservato nel dimenticatoio.





Mara Venier una furia su Instagram: “Non c’entra nulla”

Mara Venier ha risposto in toni abbastanza accesi a un utente che su Instagram, commentando il suo post ha voluto ricordare Renzo Arbore. Il post in questione era un omaggio a Nicola Carraro e al loro anniversario di nozze ma un follower ha tirato di mezzo un suo famoso ex provocando l’ira della regina della Domenica. “Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio”, ha scritto la conduttrice di Domenica In a corredo di uno scatto in cui la si vede felice al fianco di suo marito nel giorno più importante della sua vita.

Il post in pochi minuti ha ricevuto milioni di like e commenti da parte di vip come Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Angela Melillo, Monica Setta e Antonella Clerici ma anche da moltissimi fan di Mara. E proprio uno di questi è riuscito a rovinare quel momento magico facendole perdere le staffe. Una sua fan ha tirato in ballo Renzo Arbore, l’artista foggiano con il quale la Venier ha vissuto una lunga storia d’amore dopo che si sgretolò il matrimonio con Jerry Calà.

“Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore”, ha scritto la fan. Un augurio che non si addiceva affatto al post pubblicato da Mara Venier e che ha subito irritato la presentatrice. Nonostante con Arbore sia rimasta in ottimi rapporti la conduttrice di Domenica In non ha esitato un solo secondo e ha risposto per le rime alla provocazione fatta dalla seguace. “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla. Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca…te”, ha tuonato la Venier.

