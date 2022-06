Tra i protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente Carmen Di Pietro. Pensava di resistere poche settimane in Honduras, alla fine si è giocata la vittoria e si è classificata al terzo posto dietro il vincitore Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè. La showgirl è stata un punto di riferimento sull’Isola per tanti naufraghi, ha stretto forti legami d’amicizia e si è fatta notare anche per il carattere iper protettivo nei confronti del figlio Alessandro Iannoni che ha iniziato insieme a lei l’avventura.

Poi ha deciso di ritirarsi per proseguire gli studi all’università dopo aver appreso che il reality sarebbe proseguito fino al 27 giugno. “Sono tornato per studiare, un esame l’ho dato e ho preso pure un 26”, ha detto soddisfatto Alessandro Iannoni che è diventato molto popolare soprattutto sui social. E infatti in occasione del suo compleanno ha voluto inviare un messaggio a sua mamma.





Carmen Di Pietro sorpresa Isola dei Famosi c’è il figlio in Honduras

“Oggi è un giorno speciale, è il giorno del mio compleanno, faccio 21 anni e sono contentissimo… Per il resto, mà, ti devi rassegnare, sono maggiorenne pure per gli Americani”. A queste parole segue un bacio rivolto a mamma Carmen che – essendo in Honduras – non ha potuto vedere la storia e non ha potuto rispondere al figlio. Tuttavia durante la finale dell’Isola dei Famosi c’è stata una sorpresa per Carmen Di Pietro.

La sorpresa parte da una finta prova a cui durante la finale viene sottoposta. Alvin la fa posizionare bendata davanti a tre cloche: Carmen Di Pietro deve indovinare le pietanze nascoste. Tutto fila liscio con le prime due: indovina la lingua di vacca al sugo e pure il platano con la crema di cioccolato. La terza portata è invece particolare. Alvin alza la cloche, lei ritrova la testa del figlio, Alessandro Iannoni. Non sapendo chi si nasconda, Carmen Di Pietro tira i capelli della persona più volte.

Poi tocca il volto e riconosce il ragazzo. Quindi si toglie la benda e arrivano anche le lacrime. Mamma e figlio si abbracciano stretti, ma nonostante l’emozione Carmen Di Pietro domanda: “Hai pagato il condominio?”. Le risate dallo studio di Cologno Monzese arrivano copiose. Alessandro Iannoni blocca la madre, sempre molto ansiosa e protettiva nei suoi confronti. “A casa tutto a posto, Carmelina tutto bene, io tra ragazze e discoteche tutto a posto”, scherza. La showgirl è l’immagine della gioia. “Vi ringrazierò a vita perché mi avete fatta felice in questo momento. È venuto a prendermi mio figlio!”.

