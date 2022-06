Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi è stata e lo è ancora, essendo arrivata in finale, una grande protagonista. E nelle ultime ore un suo gesto ha scatenato la reazione del pubblico. Si tratta oggettivamente di un comportamento positivo da parte della showgirl, eppure per più di qualcuno qualcosa non torna e il suo sarebbe stato per i più maliziosi un atteggiamento di convenienza nella speranza di convincere definitivamente tutti e vincere il reality show.

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi si è dunque resa artefice di un gesto inaspettato, poche ore prima dell’atto conclusivo del programma condotto da Ilary Blasi. Intanto, nelle scorse ore il figlio Alessandro Iannoni ha postato una Instagram Stories in cui dice: “Oggi è un giorno speciale, è il giorno del mio compleanno, faccio 21 anni e sono contentissimo… Per il resto, mà, ti devi rassegnare, sono maggiorenne pure per gli Americani”. A queste parole segue un bacio rivolto a mamma Carmen.





Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, il gesto prima della finale

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi ha sorpreso praticamente tutto il pubblico con un suo comportamento inedito. Mai prima d’ora aveva fatto una cosa del genere ed ecco che sono subito iniziati a circolare sospetti da parte dei telespettatori. Per la prima volta in assoluto la donna si è avvicinata a Marialaura De Vitis e a Mercedesz Henger ed ecco che ha compiuto un gesto clamoroso. Proprio l’ex di Paolo Brosio ha sottolineato l’unicità di quel momento, mai vissuto in Honduras.

Carmen Di Pietro ha quindi donato un pezzo del suo cocco a Marialaura De Vitis, prima di andare verso Mercedesz Henger che ha ottenuto lo stesso regalo. Ma c’è anche chi sia convinto che la showgirl sia disposta a fare praticamente di tutto pur di portarsi a casa il successo. Non tutti hanno creduto alla sua buona fede, ma staremo a vedere nella serata del 27 giugno se il pubblico avrà considerato genuino quel suo atteggiamento o se frutto di una strategia, messa in atto per la vittoria.

Intanto, alcuni naufraghi hanno voluto esprimere un ultimo desiderio. Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger si sono concesse una delle loro ultime chiacchierate sulla spiaggia. Marialaura si è detta speranzosa che venga realizzato il loro desiderio: “Speriamo che lo Spirito dell’Isola, prima di andare in letargo, ci porti la pizza con le patatine fritte che avevamo chiesto… per fare la cena finale”. Chissà se saranno accontentati o meno.

