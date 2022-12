Sappiamo bene che il Grande Fratello si vince dentro la casa quanto fuori. Lo sa bene il padre di Antonella Fiordelisi che da quando la giovane è ‘reclusa’ nella casa più spiata d’Italia, si da un gran da fare sui social per sostenere la figlia e lanciare dei particolari messaggi. Si capisce molto dal modo di approcciarsi dai parenti dei vipponi su Twitter, Instagram e Facebook e proprio dai loro post si può, a volte, prevedere quello che sta succedendo anche all’interno del programma.

Ce ne da dimostrazione che Stefano Fiordelisi che in queste ultime ore ha manifestato tutta la propria contrarietà all’ex compagno della figlia: Gianluca. Ne abbiamo già parlato in passato e ora, per l’uomo, è il momento di tornare alla carica. Tempo fa il giovane aveva condiviso uno stato chiaramente creato contro l’ex suocero. A riguardo aveva scritto: “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra?”.

Il padre di Antonella Fiordelisi: il gesto contro l’ex della figlia

E ancora: “Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S.F. riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me…, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera.”

Dopo qualche tempo, il padre di Antonella Fiordelisi ha deciso di risponde ma a modo suo. Gianluca naturalmente ci ha fatto caso e ha fatto sapere a tutti cosa ne pensa. “Ecco il papy che mi blocca con il profilo della figlia. Sbloccheremo qualche ricordo solo per lui. Papy web stai facendo l’ennesima figura di me… dimostrando la tua incapacità nel non riuscire a gestire le tue emozioni”.

Buongiorno con Gianluca Benincasa che lancia arco e frecce al pagliaccio Stefano Fiordacciso. Quanto sono incompetenti gli autori per non averlo fatto entrare io davvero non mi capacito #GFvip #incorvassi @GiuliaSalemi93 @Soleil_stasi pic.twitter.com/jCr3aBZahj — GretaGuardaCose (@GretaOhmg) December 27, 2022

Poi scrive ancora: “Il profilo di tua figlia è il profilo di tua figlia. Stai confermando il comando e la gestione che vuoi avere della sua vita. Questo non è amare, ma ossessione nel volere in tutti i modi manipolare la sua vita e forzatamente farne parte. Avrei tanti aggettivi da associarti, ma li tengo per me per rispetto a lei. Ps: l’infelicità di quest’uomo non ha confini.” Si prospetta una settimana intensa per Alfonso Signorini.

