Al GF Vip 7 lacrime per Oriana Marzoli. Improvvisamente la concorrente del reality show ha avuto un crollo emotivo davanti a Luca Onestini, che ha ascoltato le sue parole e ha provato in tutti i modi a rasserenarla. Ma la situazione è diventata incandescente poco dopo, quando una coinquilina si è intromessa nel discorso prendendo di mira proprio l’influencer. Anche Giaele De Donà ha cercato di rincuorarla: “Stavo così due sere fa, piangevo per questa cosa. Prima o poi da qui usciremo tutti e la tua stabilità può diventare una persona che prima o poi esce”.

Inoltre, nella casa del GF Vip 7 dove ci sono state le lacrime di Oriana Marzoli che ha angosciato il pubblico, Giaele ha aggiunto: “Devi avere la forza di farcela da sola, siamo in un gioco e siamo tutti contro tutti. Alla fine rimarrà uno che vincerà”. Ma le attenzioni dei telespettatori si sono concentrate sulle dichiarazioni di Oriana, nonché sulla reazione di una sua compagna di avventura, che ha acceso nuovamente la miccia. E anche il Natale potrebbe essere caratterizzato da momenti tesissimi.

Leggi anche: “Vuole lui, è sicuro”. GF Vip 7, Oriana Marzoli sempre più intima col vippone: l’hanno capito tutti





GF Vip 7, lacrime per Oriana Marzoli. Ma c’è chi l’attacca

Al GF Vip 7, da un momento all’altro, sono apparse delle lacrime sul volto di Oriana Marzoli che ha spiegato così il suo malessere mentale: “Sto così in generale, non c’è un motivo ma che pa***. Quando sto male non voglio che nessuno mi veda, non voglio piangere perché non voglio nemmeno rovinarmi il trucco. Sto piangendo troppo, non mi vergogno di piangere ma non mi va di truccarmi un’altra volta”. Peccato che in seguito Antonella Fiordelisi l’ha demolita ancora, mettendo in dubbio il crollo psichico.

A criticarla duramente è quindi stata Antonella Fiordelisi, che ha messo in discussione il suo pianto. Infatti, secondo lei Oriana non vuole esclusivamente fare il telegiornale e quindi c’è solo questa motivazione dietro quelle lacrime: “Oriana, ti sei già ripresa? Il tempo che è finito il tg, palese. Scusami tesoro, ma uno deve essere chiaro ed obiettivo nella vita, perché se uno sta zitto anche no. Se lei stava male prima del tg e si alza un attimo dopo, mi faccio due domande. Le faccio capire che l’ho capito ormai”.

Antonella: “Oriana ti sei già ripresa, il tempo che è finito il tg”

Oriana: “Oddio che palle di persona”



Antonella deve essere sempre la più imbarazzante anche mentre una persona sta male io veramente boh 🥶#gfvip #orianistas #incorvassipic.twitter.com/CuxTQKqXDz — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 23, 2022

Oriana ha replicato con una semplice frase: “Oddio che pa*** di persona”, in riferimento ad Antonella. E la pagina Twitter Soleilandia ha criticato proprio la Fiordelisi: “Sempre la più imbarazzante anche mentre una persona sta male, io veramente boh”. Qui il video delle lacrime di Oriana.