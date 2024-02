Clara è un’attrice e cantante vincitrice di Sanremo Giovani che fa parte della categoria Big del Festival di Sanremo 2024 in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. La passione per la musica nasce durante gli anni delle scuole superiori e proprio durante gli anni del liceo linguistico prende lezioni di canto, passione che comunque aveva già da bambina. Clara inizia a suonare il pianoforte e nel 2020, durante il lockdown e decide di provare a entrare nel mondo della musica pubblicando sui social alcuni video in cui canta e suona.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Grazie ai video pubblicati sulle sue pagine social, Clara ha iniziato ad attirare l’attenzione e a farsi notare dal pubblico. Nel 2020 ha pubblicato infatti il primo singolo, Io e te, con la collaborazione del rapper Nicola Siciliano. Clara ha continuato a pubblicare le sua canzoni sui social e sulle piattaforme streaming, ma la grande occasione è arrivata nel 2023, quando è riuscita a ottenere il suo primo ingaggio importante.





Chi è Clara di Sanremo 2024: anni, altezza, peso, nome vero, attrice Mare Fuori, fidanzato

La cantante è entrata nel cast della terza stagione di Mare fuori, una delle serie italiane di maggior successo degli ultimi tempi. Qui indossa i panni di Giulia, nota anche come Crazy J, una trapper milanese, anche lei proveniente dai bassi fondi del paese e da un passato problematico. Grazie alla fiction Rai incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario IPM di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida, Clara ha pubblicato il singolo Origami all’alba, che diventa disco di platino.

Per continuare a leggere clicca su Successiva